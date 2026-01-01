Wdróż Posterr jednym kliknięciem.
Cyfrowe plakaty z aktualnie odtwarzanymi filmami, które zamieniają każdą przeglądarkę w wyświetlacz w stylu kina dla bibliotek Plex.
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Co możesz zbudować z Posterr
Posterr to aplikacja Node.js o otwartym kodzie źródłowym, która naśladuje cyfrowe tablice plakatowe znajdujące się w holach kin. Odczytuje ona bieżący stan Twojego serwera Plex Media Server i wyświetla aktualnie odtwarzany tytuł, wybrane pozycje na żądanie z wybranych bibliotek oraz nadchodzące premiery pobrane z Sonarr, Radarr i Readarr.
Samodzielne hostowanie Posterr na serwerze VPS sprawia, że wyświetlacz jest zawsze dostępny z dowolnej przeglądarki, telefonu, tabletu, Fire Sticka lub ekranu zamontowanego na ścianie — bez konieczności włączania komputera domowego. Łączy się z Plex i arr stack przez sieć, więc działa niezależnie od tego, czy Twoje usługi multimedialne działają na tym samym serwerze VPS, czy na zdalnym serwerze domowym.
Główne cechy Posterr
Widok aktualnie odtwarzanych
Wyświetla plakaty filmów, programów telewizyjnych i muzyki na żywo z czasem trwania, studiem, oceną treści oraz paskiem postępu uwzględniającym transkodowanie.
Wkrótce dostępne slajdy
Pobiera nadchodzące filmy z Radarr, odcinki i premiery sezonów z Sonarr oraz nowe książki z Readarr.
Propozycje z biblioteki na żądanie
Zmienia losowe tytuły z wybranych bibliotek Plex, aby ekran pozostawał interesujący, nawet gdy nic nie jest streamowane.
Wieloekranowy
Automatycznie skaluje się od 320 pikseli do 4K, obsługuje tryb portretowy lub krajobrazowy i zawiera wyłącznik czasowy z kontrolą monitora CEC.
Niestandardowe slajdy i motywy
Dodaj własne obrazy, grafiki tła i motywy, lub osadź zewnętrzne strony internetowe jako dodatkowe, obracające się slajdy.
Ciekawostki i Awtrix
Uruchom wbudowany quiz filmowy między slajdami i odzwierciedlaj dane o aktualnie odtwarzanych treściach na wyświetlaczach matrycowych LED Awtrix.
Dlaczego warto uruchomić Posterr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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