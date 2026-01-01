Posterr to aplikacja Node.js o otwartym kodzie źródłowym, która naśladuje cyfrowe tablice plakatowe znajdujące się w holach kin. Odczytuje ona bieżący stan Twojego serwera Plex Media Server i wyświetla aktualnie odtwarzany tytuł, wybrane pozycje na żądanie z wybranych bibliotek oraz nadchodzące premiery pobrane z Sonarr, Radarr i Readarr.

Samodzielne hostowanie Posterr na serwerze VPS sprawia, że wyświetlacz jest zawsze dostępny z dowolnej przeglądarki, telefonu, tabletu, Fire Sticka lub ekranu zamontowanego na ścianie — bez konieczności włączania komputera domowego. Łączy się z Plex i arr stack przez sieć, więc działa niezależnie od tego, czy Twoje usługi multimedialne działają na tym samym serwerze VPS, czy na zdalnym serwerze domowym.