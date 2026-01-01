Do 69% zniżki na LinkStack

Wdróż LinkStack jednym kliknięciem.

Samodzielnie hostowana platforma link-in-bio do tworzenia markowych stron docelowych z nieograniczoną liczbą linków i pełną kontrolą nad projektem.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z LinkStack

LinkStack to platforma link-in-bio o otwartym kodzie źródłowym, która pozwala twórcom, firmom i organizacjom scentralizować wszystkie ich ważne linki na jednej, dostosowywalnej stronie docelowej. Zbudowany na PHP i Laravel, oferuje nieograniczone linki, niestandardowe motywy, ikony społecznościowe, analizy kliknięć i obsługę wielu użytkowników od razu po uruchomieniu — funkcje, które komercyjne alternatywy, takie jak Linktree, zazwyczaj blokują za płatnymi planami.

Samodzielne hostowanie LinkStack na własnym VPS utrzymuje analizy odwiedzin, dane kliknięć i konfigurację strony całkowicie pod Twoją kontrolą, bez opłat abonamentowych za stronę, bez wstrzykiwanych reklam na darmowych planach i bez ryzyka zawieszenia Twojego linku bio przez platformę zewnętrzną. Podłącz niestandardową domenę przez Traefik, a strona staje się w pełni markową częścią Twojej własnej infrastruktury.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy LinkStack

Nieograniczone linki

Dodaj tyle linków, sekcji i stron, ile potrzebujesz, bez miesięcznych limitów, limitów pozycji ani opłat za link od dostawcy SaaS.

Niestandardowe motywy

Wybierz spośród wbudowanych motywów lub całkowicie zmień styl stron za pomocą niestandardowego CSS, tła, kształtów przycisków i animacji, aby dopasować je do Twojej marki.

Wbudowana analiza

Śledź wyświetlenia stron i liczbę kliknięć poszczególnych linków w panelu administracyjnym bez wstrzykiwania pikseli śledzących stron trzecich do przeglądarek Twoich odwiedzających.

Obsługa wielu użytkowników

Hostuj strony dla całych zespołów lub agencji z oddzielnymi kontami użytkowników, dostępem opartym na rolach i scentralizowaną administracją na jednej instancji.

Ikony social media i niestandardowe ikony

Dodaj ikony dla głównych sieci społecznościowych oraz niestandardowe, przesłane ikony, aby linki pozostały wizualnie spójne i natychmiast rozpoznawalne.

Aktualizator jednym kliknięciem

Wdrażaj nowe wersje bezpośrednio z panelu administracyjnego za pomocą wbudowanego aktualizatora, utrzymując Twoją instancję aktualną bez przebudowy kontenera.

Dlaczego warto uruchomić LinkStack na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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