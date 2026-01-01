Wdróż LinkStack jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma link-in-bio do tworzenia markowych stron docelowych z nieograniczoną liczbą linków i pełną kontrolą nad projektem.
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Co możesz zbudować z LinkStack
LinkStack to platforma link-in-bio o otwartym kodzie źródłowym, która pozwala twórcom, firmom i organizacjom scentralizować wszystkie ich ważne linki na jednej, dostosowywalnej stronie docelowej. Zbudowany na PHP i Laravel, oferuje nieograniczone linki, niestandardowe motywy, ikony społecznościowe, analizy kliknięć i obsługę wielu użytkowników od razu po uruchomieniu — funkcje, które komercyjne alternatywy, takie jak Linktree, zazwyczaj blokują za płatnymi planami.
Samodzielne hostowanie LinkStack na własnym VPS utrzymuje analizy odwiedzin, dane kliknięć i konfigurację strony całkowicie pod Twoją kontrolą, bez opłat abonamentowych za stronę, bez wstrzykiwanych reklam na darmowych planach i bez ryzyka zawieszenia Twojego linku bio przez platformę zewnętrzną. Podłącz niestandardową domenę przez Traefik, a strona staje się w pełni markową częścią Twojej własnej infrastruktury.
Główne cechy LinkStack
Nieograniczone linki
Dodaj tyle linków, sekcji i stron, ile potrzebujesz, bez miesięcznych limitów, limitów pozycji ani opłat za link od dostawcy SaaS.
Niestandardowe motywy
Wybierz spośród wbudowanych motywów lub całkowicie zmień styl stron za pomocą niestandardowego CSS, tła, kształtów przycisków i animacji, aby dopasować je do Twojej marki.
Wbudowana analiza
Śledź wyświetlenia stron i liczbę kliknięć poszczególnych linków w panelu administracyjnym bez wstrzykiwania pikseli śledzących stron trzecich do przeglądarek Twoich odwiedzających.
Obsługa wielu użytkowników
Hostuj strony dla całych zespołów lub agencji z oddzielnymi kontami użytkowników, dostępem opartym na rolach i scentralizowaną administracją na jednej instancji.
Ikony social media i niestandardowe ikony
Dodaj ikony dla głównych sieci społecznościowych oraz niestandardowe, przesłane ikony, aby linki pozostały wizualnie spójne i natychmiast rozpoznawalne.
Aktualizator jednym kliknięciem
Wdrażaj nowe wersje bezpośrednio z panelu administracyjnego za pomocą wbudowanego aktualizatora, utrzymując Twoją instancję aktualną bez przebudowy kontenera.
Dlaczego warto uruchomić LinkStack na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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