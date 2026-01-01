Wdróż Ryot jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany tracker do śledzenia konsumpcji mediów, aktywności fizycznych, książek i codziennych nawyków.
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Co możesz zbudować z Ryot
Ryot (Roll Your Own Tracker) to otwartoźródłowa, samodzielnie hostowana platforma do śledzenia mediów, które konsumujesz, treningów, które wykonujesz, książek, które czytasz, i nawyków, które rozwijasz. Pobiera metadane ze źródeł takich jak TMDB, Audible i OpenLibrary, dzięki czemu spędzasz czas na śledzeniu, a nie na wpisywaniu.
Hostowanie Ryot na własnym serwerze VPS zapewnia prywatność wszystkich Twoich danych osobowych — bez analiz stron trzecich, reklam i ryzyka zamknięcia usługi. Jesteś właścicielem każdego rekordu od pierwszego dnia.
Główne cechy Ryot
Śledzenie mediów
Rejestruj filmy, programy telewizyjne, anime, mangę, podcasty i gry wideo z automatycznymi metadanymi z TMDB, IGDB i innych.
Rejestrowanie aktywności fizycznej
Rejestruj treningi i ćwiczenia z seriami, powtórzeniami i ciężarami, aby śledzić Twój postęp w czasie.
Śledzenie książek i audiobooków
Śledź postępy w czytaniu i słuchaniu za pomocą metadanych pobranych z OpenLibrary i Audible.
Import i eksport
Migruj dane z Goodreads, Trakt, MyAnimeList i innych popularnych trackerów za pomocą wbudowanych importerów.
Dostęp do API
Pełne API GraphQL z tokenami dostępu administratora do tworzenia niestandardowych integracji i automatyzacji.
Dlaczego warto uruchomić Ryot na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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