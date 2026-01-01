Ryot (Roll Your Own Tracker) to otwartoźródłowa, samodzielnie hostowana platforma do śledzenia mediów, które konsumujesz, treningów, które wykonujesz, książek, które czytasz, i nawyków, które rozwijasz. Pobiera metadane ze źródeł takich jak TMDB, Audible i OpenLibrary, dzięki czemu spędzasz czas na śledzeniu, a nie na wpisywaniu.

Hostowanie Ryot na własnym serwerze VPS zapewnia prywatność wszystkich Twoich danych osobowych — bez analiz stron trzecich, reklam i ryzyka zamknięcia usługi. Jesteś właścicielem każdego rekordu od pierwszego dnia.