Wdróż Pydio Cells jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma do udostępniania plików i współpracy nad dokumentami, z obszarami roboczymi dla zespołów, linkami publicznymi i nowoczesnym interfejsem webowym.
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Co możesz zbudować z Pydio Cells
Pydio Cells to samodzielnie hostowana platforma do współpracy nad treściami — nowoczesny następca PydioShare. Łączy w sobie bezpieczne udostępnianie plików, przestrzenie robocze dla zespołów, generowanie publicznych linków, podgląd dokumentów w przeglądarce oraz szczegółową kontrolę dostępu, a wszystko to za szybkim zapleczem opartym na Go i dopracowanym interfejsem internetowym, który konkuruje bezpośrednio z ofertami komercyjnymi, takimi jak Box, Dropbox Business i SharePoint.
Samodzielne hostowanie Pydio Cells na VPS pozwala zachować pełną kontrolę nad wrażliwymi dokumentami, przestrzeniami roboczymi zespołu i zewnętrznymi linkami do udostępniania, bez opłat za użytkownika, bez limitów przestrzeni dyskowej i bez platformy zewnętrznej, która może w każdej chwili zmienić warunki lub ceny.
Główne cechy Pydio Cells
Obszary robocze zespołu i role
Twórz obszary robocze dla każdego zespołu ze szczegółową kontrolą dostępu opartą na rolach, aby właściwe osoby widziały właściwe foldery bez ręcznego zarządzania uprawnieniami.
Publiczne linki udostępniania
Generuj udostępniane linki do pobierania lub przesyłania z opcjonalnymi hasłami, datami ważności i limitami pobierania — idealne do wysyłania plików klientom zewnętrznym.
Podgląd pliku w przeglądarce
Podglądaj pliki PDF, obrazy, filmy, pliki audio i dokumenty Office bezpośrednio w przeglądarce, bez konieczności wcześniejszego pobierania lub instalowania natywnych przeglądarek.
Dostęp do WebDAV i S3
Połącz się z klientów synchronizacji na komputerach stacjonarnych, aplikacji mobilnych i narzędzi zgodnych z S3, aby ta sama zawartość była dostępna w każdym procesie roboczym.
Kanały aktywności i wyszukiwanie
Strumienie aktywności dla każdego obszaru roboczego oraz pełnotekstowe wyszukiwanie w dokumentach pomagają zespołom być na bieżąco ze zmianami i szybko znajdować treści.
Dlaczego warto uruchomić Pydio Cells na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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