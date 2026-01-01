Pydio Cells to samodzielnie hostowana platforma do współpracy nad treściami — nowoczesny następca PydioShare. Łączy w sobie bezpieczne udostępnianie plików, przestrzenie robocze dla zespołów, generowanie publicznych linków, podgląd dokumentów w przeglądarce oraz szczegółową kontrolę dostępu, a wszystko to za szybkim zapleczem opartym na Go i dopracowanym interfejsem internetowym, który konkuruje bezpośrednio z ofertami komercyjnymi, takimi jak Box, Dropbox Business i SharePoint.

Samodzielne hostowanie Pydio Cells na VPS pozwala zachować pełną kontrolę nad wrażliwymi dokumentami, przestrzeniami roboczymi zespołu i zewnętrznymi linkami do udostępniania, bez opłat za użytkownika, bez limitów przestrzeni dyskowej i bez platformy zewnętrznej, która może w każdej chwili zmienić warunki lub ceny.