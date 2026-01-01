Wdróż Gatus jednym kliknięciem.
Strona statusu dla deweloperów z zautomatyzowanym monitorowaniem wielu protokołów, warunkowym alertowaniem i pulpitami nawigacyjnymi czasu dostępności w czasie rzeczywistym.
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Co możesz zbudować z Gatus
Gatus to narzędzie do monitorowania czasu dostępności, stworzone z myślą o deweloperach, oraz strona statusowa, która śledzi stan interfejsów API HTTP, usług TCP, rekordów DNS, celów ICMP, hostów SSH, punktów końcowych gRPC i certyfikatów SSL na podstawie deklaratywnej konfiguracji YAML. Ocenia warunki — kody statusu, czasy odpowiedzi, zawartość treści i wygaśnięcie certyfikatu — i renderuje pulpit nawigacyjny w czasie rzeczywistym z historycznymi procentami czasu dostępności dla każdego punktu końcowego.
Samodzielne hostowanie Gatus na Twoim własnym VPS utrzymuje Twoją infrastrukturę monitorującą niezależną od usług, które monitoruje, eliminuje opłaty SaaS za każde sprawdzenie i pozwala kierować alerty przez ponad 40 integracji — w tym Slack, Discord, PagerDuty i Telegram — bez opuszczania Twojego środowiska przez dane monitorowania.
Główne cechy Gatus
Monitorowanie wieloprotokołowe
Monitoruj HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC oraz wygaśnięcie certyfikatów SSL z poziomu jednej konfiguracji YAML — bez agentów i dodatkowego kodu.
Powiadomienia warunkowe
Zdefiniuj precyzyjne warunki alertów dla kodów statusu, czasów odpowiedzi, pól treści JSON i wygaśnięcia certyfikatów, z ponad 40 integracjami, w tym Slack i PagerDuty.
Metryki Prometheus
Udostępniaj stan i opóźnienia punktów końcowych za pośrednictwem punktu końcowego /metrics w celu bezpośredniej integracji z Grafaną i Twoim istniejącym stosem obserwacyjności.
Osadzalne odznaki
Generuj plakietki SVG czasu dostępności i czasu odpowiedzi do osadzenia w plikach README GitHub, witrynach dokumentacji lub publicznych stronach statusu.
Okna konserwacyjne
Zaplanuj okresy przestoju, aby wyciszyć fałszywe alerty podczas wdrożeń, konserwacji lub znanych awarii, bez zmieniania Twoich reguł alertów.
Dlaczego warto uruchomić Gatus na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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