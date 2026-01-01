Gatus to narzędzie do monitorowania czasu dostępności, stworzone z myślą o deweloperach, oraz strona statusowa, która śledzi stan interfejsów API HTTP, usług TCP, rekordów DNS, celów ICMP, hostów SSH, punktów końcowych gRPC i certyfikatów SSL na podstawie deklaratywnej konfiguracji YAML. Ocenia warunki — kody statusu, czasy odpowiedzi, zawartość treści i wygaśnięcie certyfikatu — i renderuje pulpit nawigacyjny w czasie rzeczywistym z historycznymi procentami czasu dostępności dla każdego punktu końcowego.

Samodzielne hostowanie Gatus na Twoim własnym VPS utrzymuje Twoją infrastrukturę monitorującą niezależną od usług, które monitoruje, eliminuje opłaty SaaS za każde sprawdzenie i pozwala kierować alerty przez ponad 40 integracji — w tym Slack, Discord, PagerDuty i Telegram — bez opuszczania Twojego środowiska przez dane monitorowania.