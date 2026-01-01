GlitchTip to platforma open-source do śledzenia błędów i monitorowania wydajności, która stanowi bezpośredni zamiennik dla Sentry. Każdy oficjalny SDK Sentry — dla JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, urządzeń mobilnych i innych — działa bez zmian, wystarczy skierować go na Twój GlitchTip DSN. Platforma przechwytuje nieobsłużone wyjątki, kontekst ścieżki nawigacyjnej, mapy źródłowe i śledzenie wydań, wykorzystując ten sam przepływ pracy i wzorce interfejsu użytkownika, które programiści znają już z Sentry.

Samodzielne hostowanie GlitchTip na Twoim VPS-ie zapewnia Ci cały przepływ pracy związany ze śledzeniem błędów, jaki uzyskałbyś z Sentry SaaS — ale przy ułamku zużycia zasobów i bez limitu zdarzeń. Tryb „wszystko w jednym” z pojedynczym kontenerem obsługuje pozyskiwanie danych, interfejs użytkownika sieci web i przetwarzanie w tle bez oddzielnych usług roboczych.