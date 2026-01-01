Wdróż GlitchTip jednym kliknięciem.
Platforma do śledzenia błędów i monitorowania wydajności typu open-source, w pełni kompatybilna z zestawami SDK Sentry — lekka, samodzielnie hostowana alternatywa.
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Co możesz zbudować z GlitchTip
GlitchTip to platforma open-source do śledzenia błędów i monitorowania wydajności, która stanowi bezpośredni zamiennik dla Sentry. Każdy oficjalny SDK Sentry — dla JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, urządzeń mobilnych i innych — działa bez zmian, wystarczy skierować go na Twój GlitchTip DSN. Platforma przechwytuje nieobsłużone wyjątki, kontekst ścieżki nawigacyjnej, mapy źródłowe i śledzenie wydań, wykorzystując ten sam przepływ pracy i wzorce interfejsu użytkownika, które programiści znają już z Sentry.
Samodzielne hostowanie GlitchTip na Twoim VPS-ie zapewnia Ci cały przepływ pracy związany ze śledzeniem błędów, jaki uzyskałbyś z Sentry SaaS — ale przy ułamku zużycia zasobów i bez limitu zdarzeń. Tryb „wszystko w jednym” z pojedynczym kontenerem obsługuje pozyskiwanie danych, interfejs użytkownika sieci web i przetwarzanie w tle bez oddzielnych usług roboczych.
Główne cechy GlitchTip
API kompatybilne z Sentry
Bezpośredni zamiennik dla Sentry — każdy oficjalny SDK Sentry działa bez zmian po skierowaniu go na Twój DSN GlitchTip, nie jest wymagane przepisywanie kodu.
Przechwytywanie i grupowanie błędów
Inteligentne grupowanie podobnych wyjątków na podstawie odcisku palca śladu stosu eliminuje powtarzające się szumy, prezentując każde unikalne zdarzenie tylko raz, z pełną historią zdarzeń.
Mapy źródłowe i wydania
Prześlij mapy źródłowe JavaScript dla kompilacji produkcyjnych i oznaczaj wydania, aby ślady stosu odnosiły się do oryginalnych linii kodu źródłowego, a śledzenie regresji działało od razu po wyjęciu z pudełka.
Wydajność i czas dostępności
Opcjonalne monitorowanie wydajności transakcji i sprawdzanie czasu dostępności uzupełniają śledzenie błędów o profile czasu odpowiedzi i zewnętrzne sondy stanu.
Powiadomienia
Alerty Slack, Discord, Microsoft Teams, ogólny webhook i alerty e-mail uruchamiają się przy pierwszym wystąpieniu, regresji i przekroczeniu progu dla każdego projektu.
Zespół i określanie zakresu projektu
Organizuj błędy według projektu i zespołu z uprawnieniami ról dla poszczególnych użytkowników, tak aby grupy frontendowe, backendowe i mobilne widziały tylko własne strumienie wyjątków.
Dlaczego warto uruchomić GlitchTip na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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