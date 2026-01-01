Wdróż Logto jednym kliknięciem.
Kompleksowa platforma tożsamości i uwierzytelniania z obsługą OAuth 2.0, OIDC i korporacyjnego SSO.
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Co możesz zbudować z Logto
Logto to nowoczesna platforma do zarządzania tożsamością i dostępem, która zapewnia kompletną infrastrukturę uwierzytelniania dla aplikacji internetowych, mobilnych i API. Implementuje protokoły OAuth 2.0, OpenID Connect i SAML od razu po instalacji, z wbudowanymi komponentami interfejsu użytkownika do logowania, integracjami logowania społecznościowego, MFA i kontrolą dostępu opartą na rolach — dzięki czemu zespoły mogą dodać uwierzytelnianie klasy produkcyjnej bez budowania go od podstaw.
Samodzielne hostowanie Logto na Twoim VPS daje Ci nieograniczoną liczbę użytkowników za stałą opłatą, pełną suwerenność danych nad poświadczeniami i danymi sesji oraz elastyczność w spełnianiu wymagań dotyczących rezydencji danych lub zgodności, których nie mogą spełnić usługi uwierzytelniania stron trzecich.
Główne cechy Logto
OAuth 2.0 i OIDC
Standardowe protokoły branżowe do zabezpieczania aplikacji i API bez pisania niestandardowej logiki uwierzytelniania.
Integracje logowania społecznościowego
Dodaj Google, GitHub, Microsoft i dziesiątki innych dostawców społecznościowych do dowolnej aplikacji przy minimalnej konfiguracji.
Uwierzytelnianie wieloskładnikowe
Chroń konta za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego TOTP, SMS i OTP e-mail oraz bezhasłowych przepływów logowania.
Kontrola dostępu oparta na rolach
Zdefiniuj role, uprawnienia i zakresy, aby precyzyjnie kontrolować, do czego każdy użytkownik lub aplikacja ma dostęp.
Zarządzanie organizacją
Wspieraj aplikacje SaaS wielodzierżawcze z wbudowanymi strukturami organizacji i zespołów z SSO na organizację.
Dlaczego warto uruchomić Logto na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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