Logto to nowoczesna platforma do zarządzania tożsamością i dostępem, która zapewnia kompletną infrastrukturę uwierzytelniania dla aplikacji internetowych, mobilnych i API. Implementuje protokoły OAuth 2.0, OpenID Connect i SAML od razu po instalacji, z wbudowanymi komponentami interfejsu użytkownika do logowania, integracjami logowania społecznościowego, MFA i kontrolą dostępu opartą na rolach — dzięki czemu zespoły mogą dodać uwierzytelnianie klasy produkcyjnej bez budowania go od podstaw.

Samodzielne hostowanie Logto na Twoim VPS daje Ci nieograniczoną liczbę użytkowników za stałą opłatą, pełną suwerenność danych nad poświadczeniami i danymi sesji oraz elastyczność w spełnianiu wymagań dotyczących rezydencji danych lub zgodności, których nie mogą spełnić usługi uwierzytelniania stron trzecich.