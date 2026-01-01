SolidInvoice to aplikacja do fakturowania typu open-source, zbudowana na frameworku Symfony, przeznaczona dla freelancerów, konsultantów i małych firm, które potrzebują przejrzystego, skoncentrowanego narzędzia do rozliczeń bez miesięcznych opłat SaaS. Obejmuje ona cały proces od wyceny do płatności: zarządzanie klientami i kontaktami, wysyłanie ofert, które można przekształcić w faktury, śledzenie płatności oraz konfigurowanie podatków i walut, aby dopasować je do Twojej jurysdykcji.

Samodzielne hostowanie SolidInvoice na Twoim własnym VPS-ie pozwala przechowywać dane klientów, historię faktur i dane płatności na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz — bez opłat za użytkownika, bez opłat za fakturę i bez dostępu osób trzecich do wrażliwych informacji finansowych. Kreator pierwszego uruchomienia przeprowadzi Cię przez konfigurację bazy danych i tworzenie początkowego konta administratora, a dołączona usługa MySQL przechowuje wszystkie dane transakcyjne za zarządzanym przez Traefik protokołem HTTPS od pierwszego wdrożenia.