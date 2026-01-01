Wdróż SolidInvoice jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowa aplikacja do fakturowania oparta na Symfony dla freelancerów i małych firm, służąca do zarządzania klientami, wycenami i płatnościami.
Wybierz plan VPS dla SolidInvoice
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z SolidInvoice
SolidInvoice to aplikacja do fakturowania typu open-source, zbudowana na frameworku Symfony, przeznaczona dla freelancerów, konsultantów i małych firm, które potrzebują przejrzystego, skoncentrowanego narzędzia do rozliczeń bez miesięcznych opłat SaaS. Obejmuje ona cały proces od wyceny do płatności: zarządzanie klientami i kontaktami, wysyłanie ofert, które można przekształcić w faktury, śledzenie płatności oraz konfigurowanie podatków i walut, aby dopasować je do Twojej jurysdykcji.
Samodzielne hostowanie SolidInvoice na Twoim własnym VPS-ie pozwala przechowywać dane klientów, historię faktur i dane płatności na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz — bez opłat za użytkownika, bez opłat za fakturę i bez dostępu osób trzecich do wrażliwych informacji finansowych. Kreator pierwszego uruchomienia przeprowadzi Cię przez konfigurację bazy danych i tworzenie początkowego konta administratora, a dołączona usługa MySQL przechowuje wszystkie dane transakcyjne za zarządzanym przez Traefik protokołem HTTPS od pierwszego wdrożenia.
Główne cechy SolidInvoice
Wyceny i faktury
Wystawiaj profesjonalne oferty, które jednym kliknięciem przekształcisz w faktury, eliminując powielanie danych w całym procesie od sprzedaży do rozliczeń.
Zarządzanie klientami
Śledź klientów, kontakty i salda kredytowe w centralnym katalogu z historią faktur dla każdego klienta i zaległymi saldami.
Faktury cykliczne
Zaplanuj cykliczne faktury dla klientów abonamentowych i rozliczeń subskrypcyjnych, z automatycznym generowaniem w zdefiniowanym przez Ciebie cyklu.
Śledzenie płatności
Rejestruj częściowe i pełne płatności za faktury, z wbudowaną obsługą wtyczkowych bramek płatności, takich jak Stripe i PayPal.
Wielowalutowość i podatki
Fakturuj międzynarodowych klientów w ich lokalnej walucie i konfiguruj wiele stawek podatkowych, aby obsługiwać VAT, GST i regionalne struktury podatkowe.
Zbudowany na Symfony
Zasilany przez dojrzały framework PHP Symfony, zapewniający stabilne, rozszerzalne podstawy z długoterminową historią utrzymania.
Dlaczego warto uruchomić SolidInvoice na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.