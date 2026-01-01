Apache ShenYu to otwarty, natywny dla Javy bramka API, stworzona dla środowisk mikroserwisowych, które wymagają wysokiej przepustowości i niskiego opóźnienia. Działa jako ujednolicony punkt wejścia do routingu, konwersji protokołów i zarządzania ruchem w usługach zbudowanych na Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket i innych. Architektura wtyczek z możliwością wymiany podczas pracy pozwala włączać lub wyłączać zasady kontroli ruchu — ograniczanie szybkości, uwierzytelnianie, WAF, wyłącznik awaryjny — bez ponownego uruchamiania bramki.

Dołączona konsola administracyjna zapewnia Twojemu zespołowi widoczność w czasie rzeczywistym i dynamiczną kontrolę nad regułami routingu, selektorami i uprawnieniami systemowymi za pośrednictwem panelu sterowania opartego na przeglądarce. Samodzielne hostowanie ShenYu na własnym VPS-ie utrzymuje ruch API w Twojej infrastrukturze, eliminuje koszty wyjścia z chmury za każde żądanie i pozwala egzekwować zasady zarządzania bez zależności od zarządzanej usługi bramki API.