Wdróż Apache ShenYu jednym kliknięciem.
Wysokowydajna natywna bramka API Java do proxy usług, konwersji protokołów i zarządzania API na dużą skalę.
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Co możesz zbudować z Apache ShenYu
Apache ShenYu to otwarty, natywny dla Javy bramka API, stworzona dla środowisk mikroserwisowych, które wymagają wysokiej przepustowości i niskiego opóźnienia. Działa jako ujednolicony punkt wejścia do routingu, konwersji protokołów i zarządzania ruchem w usługach zbudowanych na Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket i innych. Architektura wtyczek z możliwością wymiany podczas pracy pozwala włączać lub wyłączać zasady kontroli ruchu — ograniczanie szybkości, uwierzytelnianie, WAF, wyłącznik awaryjny — bez ponownego uruchamiania bramki.
Dołączona konsola administracyjna zapewnia Twojemu zespołowi widoczność w czasie rzeczywistym i dynamiczną kontrolę nad regułami routingu, selektorami i uprawnieniami systemowymi za pośrednictwem panelu sterowania opartego na przeglądarce. Samodzielne hostowanie ShenYu na własnym VPS-ie utrzymuje ruch API w Twojej infrastrukturze, eliminuje koszty wyjścia z chmury za każde żądanie i pozwala egzekwować zasady zarządzania bez zależności od zarządzanej usługi bramki API.
Główne cechy Apache ShenYu
Wymienialne na gorąco wtyczki
Włączaj, wyłączaj lub rekonfiguruj wtyczki ruchu — ograniczanie szybkości, uwierzytelnianie, WAF i inne — w czasie działania bez ponownego uruchamiania bramy ani przerywania ruchu na żywo.
Obsługa wielu protokołów
Przekierowywanie żądań proxy dla Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket i MQTT z jednego punktu wejścia bramy.
Dynamiczne sterowanie ruchem
Zdefiniuj selektory i reguły routingu za pośrednictwem interfejsu administratora, które wchodzą w życie natychmiast, dając zespołom operacyjnym szczegółową kontrolę nad tym, który upstream otrzyma każde żądanie.
Wbudowana obserwowalność
Śledzenie rozproszone, eksport metryk i integracje ze strukturalnym logowaniem zapewniają Ci kompleksowy wgląd w opóźnienia API i wskaźniki błędów we wszystkich usługach proxy.
OAuth 2.0 i uwierzytelnianie JWT
Zabezpiecz interfejsy API za pomocą OAuth 2.0, walidacji tokenów JWT lub niestandardowej weryfikacji podpisu na warstwie bramy, zanim żądania dotrą do Twoich usług backendowych.
Dlaczego warto uruchomić Apache ShenYu na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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