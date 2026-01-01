Wdróż Sun-Panel w instalacji jednym kliknięciem.
Konfigurowalny panel nawigacyjny serwera i NAS z przejrzystą stroną główną i uruchamiaczem aplikacji dla osób samodzielnie hostujących.
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Co możesz zbudować z Sun-Panel
Sun-Panel to lekki, samodzielnie hostowany panel główny i nawigacyjny zaprojektowany dla serwerów i urządzeń NAS. Zapewnia Ci jeden, pięknie zorganizowany pulpit nawigacyjny, gdzie możesz uruchamiać wszystkie swoje samodzielnie hostowane usługi i monitorować status systemu na pierwszy rzut oka. Zbudowany z myślą o prostocie, Sun-Panel nie wymaga zewnętrznej bazy danych — działa w całości na SQLite.
Dzięki obsłudze izolacji wielu kont, niestandardowych ikon z biblioteki Iconify, mini okienek wewnątrz strony oraz w pełni konfigurowalnych CSS i JavaScript, Sun-Panel pozwala Ci stworzyć stronę główną, która pasuje do Twojego przepływu pracy. Wdróż go na swoim VPS i ciesz się osobistą, wolną od reklam stroną startową przeglądarki, którą w pełni kontrolujesz.
Główne cechy Sun-Panel
Obsługa wielu kont
Twórz izolowane konta dla różnych użytkowników, każde z własnym układem panelu i skrótami do aplikacji.
Brak zewnętrznej bazy danych
Działa w całości na wbudowanym SQLite, upraszczając wdrożenie bez konieczności utrzymywania dodatkowej usługi bazy danych.
Bogata biblioteka ikon
Skorzystaj z biblioteki ikon Iconify, aby swobodnie stylizować skróty do aplikacji, obsługującej tysiące zestawów ikon.
Monitorowanie statusu systemu
Monitoruj wykorzystanie procesora, pamięci i dysku w czasie rzeczywistym bezpośrednio w Twoim panelu, aby śledzić kondycję serwera.
Własny JS i CSS
Wstrzyknij własny kod JavaScript i CSS, aby w pełni spersonalizować wygląd i zachowanie Twojej strony głównej.
Mini Okna na stronie
Otwórz obsługiwane usługi w pływających mini oknach bez opuszczania Twojego panelu sterowania, aby zapewnić płynny przepływ pracy.
Dlaczego warto uruchomić Sun-Panel na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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