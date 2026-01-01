Sun-Panel to lekki, samodzielnie hostowany panel główny i nawigacyjny zaprojektowany dla serwerów i urządzeń NAS. Zapewnia Ci jeden, pięknie zorganizowany pulpit nawigacyjny, gdzie możesz uruchamiać wszystkie swoje samodzielnie hostowane usługi i monitorować status systemu na pierwszy rzut oka. Zbudowany z myślą o prostocie, Sun-Panel nie wymaga zewnętrznej bazy danych — działa w całości na SQLite.

Dzięki obsłudze izolacji wielu kont, niestandardowych ikon z biblioteki Iconify, mini okienek wewnątrz strony oraz w pełni konfigurowalnych CSS i JavaScript, Sun-Panel pozwala Ci stworzyć stronę główną, która pasuje do Twojego przepływu pracy. Wdróż go na swoim VPS i ciesz się osobistą, wolną od reklam stroną startową przeglądarki, którą w pełni kontrolujesz.