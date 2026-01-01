Wdróż Thruk jednym kliknięciem.
Wielobackendowy interfejs webowy do monitorowania dla Naemon, Nagios, Icinga i Shinken, zbudowany na API Livestatus.
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Co możesz zbudować z Thruk
Thruk to bogaty w funkcje, niezależny interfejs webowy do monitorowania, zbudowany na Livestatus API. Zastępuje starzejący się Nagios CGI szybkim, nowoczesnym interfejsem użytkownika i dodaje możliwości, których podstawowy Nagios nigdy nie oferował — stronicowane widoki milionów usług, pulpity nawigacyjne przyjazne dla urządzeń mobilnych, procesy biznesowe, raportowanie SLA oraz potężne REST API.
Samodzielne hostowanie Thruk na własnym VPS pozwala skonsolidować każdy backend Naemon, Nagios, Icinga i Shinken za pomocą jednego interfejsu. Ten szablon zawiera dystrybucję OMD Labs, dzięki czemu otrzymujesz również gotowy do zapytań rdzeń Naemon, wykresy wydajności RRD oraz cały ekosystem dodatków Thruk bez ręcznej kompilacji.
Główne cechy Thruk
Obsługa wielu backendów
Odpytuj instancje Naemon, Nagios, Icinga i Shinken jednocześnie i przedstawiaj je jako jeden ujednolicony widok statusu.
Zintegrowany rdzeń Naemon
Dostarczany z działającym zapleczem Naemon, wykresami wydajności RRD i Apache, dzięki czemu interfejs sieciowy ma dane w czasie rzeczywistym od pierwszego uruchomienia.
Procesy biznesowe
Grupuj setki niskopoziomowych kontroli w logiczne usługi biznesowe, które ujawniają rzeczywisty wpływ zamiast surowego szumu hosta.
Raportowanie SLA
Generuj raporty dostępności, awarii i SLA w formacie PDF lub Excel bezpośrednio z interfejsu internetowego bez zewnętrznych narzędzi do raportowania.
REST API
Automatyzuj pulpity nawigacyjne, przestoje i potwierdzenia za pośrednictwem udokumentowanego interfejsu API REST, który odzwierciedla każdą funkcjonalność interfejsu użytkownika.
Przyjazny dla urządzeń mobilnych UI
Responsywne pulpity nawigacyjne i dedykowany motyw mobilny pozwalają operatorom klasyfikować incydenty z telefonu lub tabletu podczas dyżuru.
Dlaczego warto uruchomić Thruk na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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