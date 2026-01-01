Thruk to bogaty w funkcje, niezależny interfejs webowy do monitorowania, zbudowany na Livestatus API. Zastępuje starzejący się Nagios CGI szybkim, nowoczesnym interfejsem użytkownika i dodaje możliwości, których podstawowy Nagios nigdy nie oferował — stronicowane widoki milionów usług, pulpity nawigacyjne przyjazne dla urządzeń mobilnych, procesy biznesowe, raportowanie SLA oraz potężne REST API.

Samodzielne hostowanie Thruk na własnym VPS pozwala skonsolidować każdy backend Naemon, Nagios, Icinga i Shinken za pomocą jednego interfejsu. Ten szablon zawiera dystrybucję OMD Labs, dzięki czemu otrzymujesz również gotowy do zapytań rdzeń Naemon, wykresy wydajności RRD oraz cały ekosystem dodatków Thruk bez ręcznej kompilacji.