Chatpad AI to czysty, otwarty interfejs internetowy dla modeli GPT OpenAI, który przechowuje każdą rozmowę i klucz API w lokalnej pamięci przeglądarki, a nie na zewnętrznych serwerach. Nie ma śledzenia, plików cookie ani logowania po stronie serwera — Twoje zapytania i odpowiedzi trafiają bezpośrednio z Twojej przeglądarki do API OpenAI i nigdzie indziej.

Samodzielne hostowanie Chatpad AI zapewnia zespołom wspólny, zawsze dostępny interfejs ChatGPT w infrastrukturze firmy, centralizując rozliczanie wykorzystania API i zapewniając niezawodny dostęp niezależnie od dostępności usługi konsumenckiej OpenAI lub zmian w polityce.