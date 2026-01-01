Wdróż Chatpad AI jednym kliknięciem.
Interfejs ChatGPT zorientowany na prywatność, który przechowuje wszystkie rozmowy lokalnie, bez śledzenia i gromadzenia danych.
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Co możesz zbudować z Chatpad AI
Chatpad AI to czysty, otwarty interfejs internetowy dla modeli GPT OpenAI, który przechowuje każdą rozmowę i klucz API w lokalnej pamięci przeglądarki, a nie na zewnętrznych serwerach. Nie ma śledzenia, plików cookie ani logowania po stronie serwera — Twoje zapytania i odpowiedzi trafiają bezpośrednio z Twojej przeglądarki do API OpenAI i nigdzie indziej.
Samodzielne hostowanie Chatpad AI zapewnia zespołom wspólny, zawsze dostępny interfejs ChatGPT w infrastrukturze firmy, centralizując rozliczanie wykorzystania API i zapewniając niezawodny dostęp niezależnie od dostępności usługi konsumenckiej OpenAI lub zmian w polityce.
Główne cechy Chatpad AI
Lokalna Pamięć Danych
Wszystkie rozmowy i klucze API znajdują się w lokalnej pamięci przeglądarki, więc żadna usługa zewnętrzna nigdy nie widzi Twoich promptów ani odpowiedzi.
Konto nie jest wymagane
Dodaj Twój klucz OpenAI API w ustawieniach i zacznij czatować natychmiast — bez rejestracji, bez subskrypcji, bez ostrzeżeń o użytkowaniu przerywających Twój przepływ pracy.
Eksport rozmowy
Eksportuj i importuj rozmowy jako pliki, aby móc tworzyć kopie zapasowe ważnych czatów lub kontynuować je po zmianie urządzeń.
Przejrzysty, skoncentrowany interfejs
Projekt wolny od rozpraszaczy usuwa dodatkowe płatne oferty premium i blokady funkcji, całkowicie skupiając się na rozmowie.
Obsługa wielu modeli
Przełączaj się między GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo i innymi modelami OpenAI z tego samego interfejsu bez zmiany narzędzi.
Dlaczego warto uruchomić Chatpad AI na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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