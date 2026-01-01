Overseerr to wiodące narzędzie open-source do zarządzania żądaniami multimediów dla operatorów serwerów Plex. Użytkownicy przeglądają zachwycający interfejs oparty na TMDb, aby odkrywać i żądać filmów lub programów telewizyjnych; administratorzy przeglądają i zatwierdzają te żądania, które są następnie automatycznie realizowane za pośrednictwem Sonarr i Radarr. Uwierzytelnianie Plex zapewnia płynne jednokrotne logowanie, a skaner biblioteki zapobiega duplikowaniu pobrań poprzez sprawdzanie, co jest już dostępne.

Samodzielne hostowanie Overseerr na Twoim VPS zapewnia Twojej społeczności Plex dopracowany, zawsze dostępny portal bez ujawniania narzędzi automatyzacji zaplecza. Dedykowane zasoby zapewniają szybkie odkrywanie multimediów z grafiką w wysokiej rozdzielczości, podczas gdy trwała pamięć masowa chroni historię żądań, konta użytkowników i ustawienia integracji podczas restartów i aktualizacji.