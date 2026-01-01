Wdróż Overseerr jednym kliknięciem.
Narzędzie do zarządzania żądaniami multimediów i ich odkrywania dla Plex z przeglądaniem opartym na TMDb, przepływami pracy zatwierdzania oraz automatyczną integracją z Sonarr i Radarr.
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Co możesz zbudować z Overseerr
Overseerr to wiodące narzędzie open-source do zarządzania żądaniami multimediów dla operatorów serwerów Plex. Użytkownicy przeglądają zachwycający interfejs oparty na TMDb, aby odkrywać i żądać filmów lub programów telewizyjnych; administratorzy przeglądają i zatwierdzają te żądania, które są następnie automatycznie realizowane za pośrednictwem Sonarr i Radarr. Uwierzytelnianie Plex zapewnia płynne jednokrotne logowanie, a skaner biblioteki zapobiega duplikowaniu pobrań poprzez sprawdzanie, co jest już dostępne.
Samodzielne hostowanie Overseerr na Twoim VPS zapewnia Twojej społeczności Plex dopracowany, zawsze dostępny portal bez ujawniania narzędzi automatyzacji zaplecza. Dedykowane zasoby zapewniają szybkie odkrywanie multimediów z grafiką w wysokiej rozdzielczości, podczas gdy trwała pamięć masowa chroni historię żądań, konta użytkowników i ustawienia integracji podczas restartów i aktualizacji.
Główne cechy Overseerr
Plex Jednokrotne logowanie
Użytkownicy uwierzytelniają się za pomocą swoich kont Plex, a uprawnienia synchronizują się automatycznie, więc nie ma oddzielnej warstwy zarządzania użytkownikami do utrzymania.
Integracja Sonarr i Radarr
Zatwierdzone żądania są przekazywane bezpośrednio do Sonarr lub Radarr w celu automatycznego pobrania i dostarczenia do biblioteki, zamykając obieg bez ręcznej interwencji.
Interfejs Odkrywania TMDb
Wizualnie bogate doświadczenie przeglądania, napędzane przez The Movie Database, pozwala użytkownikom odkrywać popularne, zyskujące na popularności oraz polecane treści, zanim złożą zapytania.
Przepływ pracy zatwierdzania wniosków
Administratorzy przeglądają oczekujące żądania za pośrednictwem intuicyjnego panelu, mając możliwość zatwierdzania, odrzucania lub ustawiania limitów dla poszczególnych użytkowników w celu zarządzania pojemnością pamięci.
Powiadomienia wielokanałowe
Informuje użytkowników o statusie żądania za pośrednictwem Discorda, Telegrama, Slacka, poczty e-mail, webhooków, Pushover i innych, przy czym każdy kanał można niezależnie konfigurować.
Dlaczego warto uruchomić Overseerr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
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