Vitess to open source'owy system klastrowania baz danych, stworzony do poziomego skalowania MySQL. Pierwotnie opracowany przez YouTube do obsługi miliardów zapytań dziennie, zapewnia automatyczną fragmentację (sharding), inteligentne routowanie zapytań i pulowanie połączeń na standardowych instancjach MySQL, bez konieczności wprowadzania zmian na poziomie aplikacji.

Samodzielne hostowanie Vitess na VPS-ie zapewnia infrastrukturę skalowania baz danych na poziomie YouTube dla aplikacji o dużym ruchu. Obsługuje multipleksowanie połączeń w celu zmniejszenia obciążenia bazy danych, wspiera zmiany schematu online bez przestojów oraz oferuje ujednolicony interfejs zapytań dla wielu fragmentów (shardów), który dla Twojej aplikacji wygląda jak pojedyncza baza danych.