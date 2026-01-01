Wdróż Vitess jednym kliknięciem.
System klastrowania baz danych do poziomego skalowania MySQL z automatycznym shardingiem, pulą połączeń i routingiem zapytań.
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Co możesz zbudować z Vitess
Vitess to open source'owy system klastrowania baz danych, stworzony do poziomego skalowania MySQL. Pierwotnie opracowany przez YouTube do obsługi miliardów zapytań dziennie, zapewnia automatyczną fragmentację (sharding), inteligentne routowanie zapytań i pulowanie połączeń na standardowych instancjach MySQL, bez konieczności wprowadzania zmian na poziomie aplikacji.
Samodzielne hostowanie Vitess na VPS-ie zapewnia infrastrukturę skalowania baz danych na poziomie YouTube dla aplikacji o dużym ruchu. Obsługuje multipleksowanie połączeń w celu zmniejszenia obciążenia bazy danych, wspiera zmiany schematu online bez przestojów oraz oferuje ujednolicony interfejs zapytań dla wielu fragmentów (shardów), który dla Twojej aplikacji wygląda jak pojedyncza baza danych.
Główne cechy Vitess
Poziomy sharding
Automatycznie dystrybuuj dane między wieloma instancjami MySQL, aby skalować pojemność zapisu poza możliwościami pojedynczego serwera.
Pulowanie połączeń
Vitess multipleksuje tysiące połączeń aplikacji w małą pulę połączeń MySQL, drastycznie zmniejszając obciążenie serwera bazy danych.
Zmiany schematu online
Zmieniaj schematy tabel na dużych zbiorach danych bez blokowania i przestojów, korzystając z zarządzanego przez Vitess wykonywania DDL online.
Routing zapytań
Zapytania są automatycznie kierowane do właściwego sharda na podstawie klucza shardingowego, przejrzyście dla warstwy aplikacji.
Kompatybilny z MySQL'em
Aplikacje łączą się z Vitess za pomocą standardowych sterowników i protokołów MySQL bez konieczności wprowadzania zmian w kodzie.
Dlaczego warto uruchomić Vitess na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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