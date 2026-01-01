Wdróż Super Productivity jednym kliknięciem.
Zaawansowany menedżer zadań łączący listy zadań do wykonania, śledzenie czasu, timer Pomodoro oraz integracje z Jira, GitHub i GitLab w jednym narzędziu.
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Co możesz zbudować z Super Productivity
Super Productivity łączy zarządzanie zadaniami, śledzenie czasu i integracje z narzędziami dla programistów w jedną aplikację. Łączy uporządkowane listy zadań z timeboxingiem opartym na technice Pomodoro, automatycznym generowaniem kart czasu pracy i bezpośrednimi integracjami z Jira, GitHub, GitLab i Trello — dzięki czemu przypisane zadania trafiają na Twoją listę zadań bez ręcznego wprowadzania, a dzienniki pracy synchronizują się automatycznie.
Samodzielne hostowanie na Twoim VPS sprawia, że Super Productivity jest dostępna z dowolnej przeglądarki bez instalowania aplikacji desktopowej, przy jednoczesnym zachowaniu Twoich danych zadań, danych klientów i wzorców pracy na infrastrukturze, którą kontrolujesz. Brak analiz, telemetrii i opłat za użytkownika.
Główne cechy Super Productivity
Zintegrowane śledzenie czasu
Śledź czas pracy nad zadaniem z automatycznym generowaniem kart czasu pracy — idealne do rozliczania klientów, raportowania sprintów i zrozumienia, na co idą Twoje godziny.
Minutnik Pomodoro
Wbudowana obsługa techniki Pomodoro z konfigurowalnymi interwałami pracy i przerw oraz przypomnieniami, które pomagają utrzymać koncentrację i zapobiec wypaleniu.
Synchronizacja Jira i GitHub
Automatycznie importuj przypisane zgłoszenia Jira i zgłoszenia GitHub do Twojej listy zadań i przesyłaj dzienniki pracy z powrotem, aby narzędzia projektowe były zsynchronizowane.
Podzadania i projekty
Organizuj pracę z hierarchicznymi podzadaniami, projektami i oznaczonymi kolorami tagami, dzięki czemu złożone inicjatywy pozostają uporządkowane i łatwe do zarządzania.
Metryki wydajności
Śledzi ukończone zadania, czas skupienia i codzienne wzorce na przestrzeni czasu, aby można było zidentyfikować wąskie gardła w przepływie pracy i poprawić Twoje nawyki.
Dlaczego warto uruchomić Super Productivity na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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