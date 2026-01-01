Super Productivity łączy zarządzanie zadaniami, śledzenie czasu i integracje z narzędziami dla programistów w jedną aplikację. Łączy uporządkowane listy zadań z timeboxingiem opartym na technice Pomodoro, automatycznym generowaniem kart czasu pracy i bezpośrednimi integracjami z Jira, GitHub, GitLab i Trello — dzięki czemu przypisane zadania trafiają na Twoją listę zadań bez ręcznego wprowadzania, a dzienniki pracy synchronizują się automatycznie.

Samodzielne hostowanie na Twoim VPS sprawia, że Super Productivity jest dostępna z dowolnej przeglądarki bez instalowania aplikacji desktopowej, przy jednoczesnym zachowaniu Twoich danych zadań, danych klientów i wzorców pracy na infrastrukturze, którą kontrolujesz. Brak analiz, telemetrii i opłat za użytkownika.