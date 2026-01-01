EdgeDB to baza danych typu open-source, która na nowo definiuje paradygmat relacyjny. Zbudowana na sprawdzonym silniku PostgreSQL, wprowadza bogaty obiektowo-relacyjny model danych, dziedziczenie schematu oraz EdgeQL — język zapytań zaprojektowany tak, aby był bardziej ekspresyjny i bezpieczniejszy niż SQL. Deweloperzy korzystają z właściwości obliczeniowych, właściwości linków i wbudowanych narzędzi do migracji, które eliminują ręczne zarządzanie schematem.

Samodzielne hostowanie EdgeDB na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad konfiguracją bazy danych, alokacją zasobów i rezydencją danych. Możesz dostosować ustawienia PostgreSQL do swojego obciążenia, wdrożyć niestandardowe strategie tworzenia kopii zapasowych i zintegrować się ze swoją infrastrukturą bez ograniczeń zarządzanych usług baz danych.