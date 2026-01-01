Wdróż EdgeDB jednym kliknięciem.
Grafowo-relacyjna baza danych nowej generacji oparta na PostgreSQL z nowoczesnym językiem zapytań i intuicyjnym modelem danych.
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Co możesz zbudować z EdgeDB
EdgeDB to baza danych typu open-source, która na nowo definiuje paradygmat relacyjny. Zbudowana na sprawdzonym silniku PostgreSQL, wprowadza bogaty obiektowo-relacyjny model danych, dziedziczenie schematu oraz EdgeQL — język zapytań zaprojektowany tak, aby był bardziej ekspresyjny i bezpieczniejszy niż SQL. Deweloperzy korzystają z właściwości obliczeniowych, właściwości linków i wbudowanych narzędzi do migracji, które eliminują ręczne zarządzanie schematem.
Samodzielne hostowanie EdgeDB na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad konfiguracją bazy danych, alokacją zasobów i rezydencją danych. Możesz dostosować ustawienia PostgreSQL do swojego obciążenia, wdrożyć niestandardowe strategie tworzenia kopii zapasowych i zintegrować się ze swoją infrastrukturą bez ograniczeń zarządzanych usług baz danych.
Główne cechy EdgeDB
Język zapytań EdgeQL
Nowoczesna alternatywa dla SQL z intuicyjną składnią, komponowalnymi wyrażeniami i potężnym przechodzeniem po grafie obiektów, które eliminuje złożone zapytania z wieloma złączeniami.
Model obiektowo-relacyjny
Definiuj schematy, używając typów obiektów z dziedziczeniem i właściwościami obliczeniowymi, zmniejszając niedopasowanie impedancji między kodem aplikacji a warstwą bazy danych.
Automatyczne Migracje
Generuj i automatycznie stosuj migracje schematów na podstawie definicji schematów, eliminując ręcznie pisane skrypty ALTER TABLE i rozbieżności migracji.
UI administracji sieci Web
Wbudowany interfejs oparty na przeglądarce do eksploracji schematów, interaktywnych zapytań i wizualizacji danych bez instalowania dodatkowych narzędzi.
Typowo bezpieczne biblioteki klienckie
Oficjalne kreatory zapytań dla TypeScript, Python i Go generują w pełni bezpieczny pod względem typów kod dostępu do bazy danych bezpośrednio ze schematu Twojego EdgeDB.
Dlaczego warto uruchomić EdgeDB na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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