Wdróż Dataline jednym kliknięciem.
Narzędzie czatu SQL zasilane AI, które pozwala na wykonywanie zapytań i wizualizację dowolnej bazy danych za pomocą prostego języka angielskiego.
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Co możesz zbudować z Dataline
Dataline to stawiające prywatność na pierwszym miejscu, open-source'owe narzędzie do analizy danych, które tłumaczy język naturalny na zapytania SQL, pozwalając Ci eksplorować bazy danych bez pisania ani jednej linii kodu SQL. Podłącz pliki PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV lub Excel i zadawaj pytania w prostym języku angielskim, aby uzyskać natychmiastowe wyniki i automatyczne wizualizacje.
W przeciwieństwie do platform analitycznych w chmurze, samodzielne hostowanie Dataline na własnym VPS-ie pozwala zachować pełną kontrolę nad wrażliwymi danymi biznesowymi. Nie ma limitów użytkowania, opłat za stanowisko ani blokady dostawcy (vendor lock-in) — tylko inteligentny interfejs zapytań, który działa z Twoim preferowanym kluczem API LLM.
Główne cechy Dataline
Zapytania w języku naturalnym
Wpisz pytania w prostym języku angielskim, a Dataline wygeneruje SQL, wykona go i zwróci sformatowane wyniki w kilka sekund.
Obsługa wielu baz danych
Połącz się z PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel i innymi z jednego interfejsu bez przełączania narzędzi.
Automatyczne generowanie wykresów
Poproś o wykres w Swoim zapytaniu, a Dataline renderuje wizualizację bezpośrednio z wyniku zapytania.
Architektura zorientowana na prywatność
Wszystkie dane pozostają na Twoim własnym serwerze, dając Ci pełną kontrolę nad wrażliwymi informacjami biznesowymi bez narażania ich na dostęp osób trzecich.
Historia zapytań
Zapisuj i ponownie przeglądaj poprzednie zapytania i wyniki bez ponownego wpisywania poleceń, budując osobistą bibliotekę analityczną z biegiem czasu.
Dlaczego warto uruchomić Dataline na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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