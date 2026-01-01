Dataline to stawiające prywatność na pierwszym miejscu, open-source'owe narzędzie do analizy danych, które tłumaczy język naturalny na zapytania SQL, pozwalając Ci eksplorować bazy danych bez pisania ani jednej linii kodu SQL. Podłącz pliki PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV lub Excel i zadawaj pytania w prostym języku angielskim, aby uzyskać natychmiastowe wyniki i automatyczne wizualizacje.

W przeciwieństwie do platform analitycznych w chmurze, samodzielne hostowanie Dataline na własnym VPS-ie pozwala zachować pełną kontrolę nad wrażliwymi danymi biznesowymi. Nie ma limitów użytkowania, opłat za stanowisko ani blokady dostawcy (vendor lock-in) — tylko inteligentny interfejs zapytań, który działa z Twoim preferowanym kluczem API LLM.