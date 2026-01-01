RStudio Server to internetowa wersja RStudio IDE, najczęściej używanego środowiska programistycznego dla języka programowania R. Działa w całości w przeglądarce, zapewniając analitykom danych, statystykom i badaczom to samo bogate w funkcje środowisko R, jakie mieliby na lokalnym komputerze stacjonarnym — edytor skryptów, konsolę, przeglądarkę wykresów, menedżera pakietów i inspektora środowiska — bez konieczności instalowania R lub RStudio na komputerze każdego użytkownika.

Samodzielne hostowanie RStudio Server na VPS zapewnia Twojemu zespołowi trwałe środowisko R wspierane przez dedykowany procesor i pamięć. Analizy, instalacje pakietów i duże zbiory danych pozostają na serwerze, zamiast zużywać zasoby lokalnego komputera, co sprawia, że uruchamianie intensywnych obliczeniowo zadań R z dowolnego urządzenia staje się praktyczne.