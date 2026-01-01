Wdróż RStudio Server jednym kliknięciem.
Przeglądarkowe IDE R do obliczeń statystycznych, analizy danych i wizualizacji bez lokalnej instalacji.
Wybierz plan VPS dla RStudio Server
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z RStudio Server
RStudio Server to internetowa wersja RStudio IDE, najczęściej używanego środowiska programistycznego dla języka programowania R. Działa w całości w przeglądarce, zapewniając analitykom danych, statystykom i badaczom to samo bogate w funkcje środowisko R, jakie mieliby na lokalnym komputerze stacjonarnym — edytor skryptów, konsolę, przeglądarkę wykresów, menedżera pakietów i inspektora środowiska — bez konieczności instalowania R lub RStudio na komputerze każdego użytkownika.
Samodzielne hostowanie RStudio Server na VPS zapewnia Twojemu zespołowi trwałe środowisko R wspierane przez dedykowany procesor i pamięć. Analizy, instalacje pakietów i duże zbiory danych pozostają na serwerze, zamiast zużywać zasoby lokalnego komputera, co sprawia, że uruchamianie intensywnych obliczeniowo zadań R z dowolnego urządzenia staje się praktyczne.
Główne cechy RStudio Server
Pełne IDE R w przeglądarce
Kompletny interfejs RStudio — edytor skryptów, konsola, przeglądarka środowiska i przeglądarka wykresów — działa w Twojej przeglądarce bez konieczności lokalnej instalacji R.
Notatniki R Markdown
Twórz i renderuj dokumenty R Markdown, które łączą kod, dane wyjściowe i prozę w powtarzalne raporty HTML, PDF lub Word za pomocą jednego kliknięcia.
Rozwój aplikacji Shiny
Twórz i podglądaj interaktywne aplikacje internetowe Shiny bezpośrednio z edytora, z panelem podglądu na żywo, dla szybkiej iteracji.
Zarządzanie pakietami
Instaluj i zarządzaj pakietami R z CRAN, Bioconductor i GitHub bezpośrednio z IDE z automatycznym rozwiązywaniem zależności.
Wbudowana integracja z Git
Skrypty kontroli wersji, analizy i projekty z wbudowaną obsługą Git i SVN bez opuszczania IDE.
Dlaczego warto uruchomić RStudio Server na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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