Wdróż Checkmate jednym kliknięciem.
Platforma open-source do monitorowania serwerów, służąca do śledzenia czasu dostępności, wydajności i stanu infrastruktury w czasie rzeczywistym.
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Co możesz zbudować z Checkmate
Checkmate to aplikacja typu open-source do monitorowania serwerów, która śledzi czas dostępności, wydajność i stan Twoich serwerów i usług z poziomu jednego internetowego pulpitu nawigacyjnego. Zapewnia konfigurowalne testy kondycji, alerty w czasie rzeczywistym, analizę historycznych trendów, integrację z Google PageSpeed Insights oraz monitorowanie kontenerów Docker — wszystko to bez konieczności korzystania z płatnej usługi monitorowania SaaS.
Wdrożenie Checkmate na dedykowanym VPS utrzymuje Twoją infrastrukturę monitorującą niezależną od systemów, które monitoruje, zapobiegając pojedynczej awarii, która mogłaby wyłączyć zarówno Twoją aplikację, jak i Twoją zdolność do jej wykrycia.
Główne cechy Checkmate
Monitorowanie czasu dostępności w czasie rzeczywistym
Nieustannie sprawdza Twoje serwery i usługi, dzięki czemu wiesz, w którym momencie coś przestaje działać, a nie dopiero, gdy użytkownicy zaczną narzekać.
Alerty o przestojach e-mail
Wysyła natychmiastowe powiadomienia, gdy usługi przestają działać i gdy wracają do normy, informując Twój zespół bez konieczności ręcznego sprawdzania panelu.
Integracja PageSpeed
Pobiera dane Google PageSpeed Insights wraz z danymi o czasie dostępności, dzięki czemu możesz śledzić zarówno dostępność, jak i wydajność widoczną dla użytkownika w jednym miejscu.
Monitorowanie kontenerów Docker
Monitoruje konteneryzowane aplikacje za pośrednictwem dostępu do gniazda Docker, zapewniając widoczność zarówno stanu hosta, jak i kontenera jednocześnie.
Analiza trendów historycznych
Przechowuje historię czasu dostępności w czasie, dzięki czemu możesz identyfikować powtarzające się awarie, mierzyć zgodność z SLA i uzasadniać inwestycje w infrastrukturę.
Dlaczego warto uruchomić Checkmate na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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