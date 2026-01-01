Checkmate to aplikacja typu open-source do monitorowania serwerów, która śledzi czas dostępności, wydajność i stan Twoich serwerów i usług z poziomu jednego internetowego pulpitu nawigacyjnego. Zapewnia konfigurowalne testy kondycji, alerty w czasie rzeczywistym, analizę historycznych trendów, integrację z Google PageSpeed Insights oraz monitorowanie kontenerów Docker — wszystko to bez konieczności korzystania z płatnej usługi monitorowania SaaS.

Wdrożenie Checkmate na dedykowanym VPS utrzymuje Twoją infrastrukturę monitorującą niezależną od systemów, które monitoruje, zapobiegając pojedynczej awarii, która mogłaby wyłączyć zarówno Twoją aplikację, jak i Twoją zdolność do jej wykrycia.