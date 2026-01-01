Wdróż Casibase jednym kliknięciem.
Open-source'owa baza wiedzy AI i platforma czatu oparta na LLM do tworzenia asystentów specyficznych dla domeny.
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Co możesz zbudować z Casibase
Casibase to otwartoźródłowa platforma do zarządzania wiedzą i chatbotów AI, która pozwala organizacjom tworzyć asystentów specyficznych dla danej dziedziny, wspieranych przez rzeczywiste dane korporacyjne. Łączy ona pozyskiwanie dokumentów oparte na osadzaniu z obsługą wielu dużych modeli językowych — w tym ChatGPT, Claude, Llama 3 i DeepSeek — dzięki czemu zespoły mogą wysyłać zapytania do własnej bazy wiedzy za pośrednictwem interfejsu czatu w języku naturalnym, bez wysyłania surowych dokumentów do usług stron trzecich.
Samodzielne hostowanie Casibase na Twoim własnym VPS pozwala zachować zastrzeżone dokumenty, historię rozmów i klucze API modelu w całości na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Stos jest dostarczany z MySQL do trwałości danych i integruje się z Casdoor w celu uwierzytelniania klasy korporacyjnej, w tym z GitHub, Google i niestandardowymi dostawcami OAuth.
Główne cechy Casibase
Obsługa wielu modeli LLM
Połącz się z modelami ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 i HuggingFace, dzięki czemu możesz przełączać się lub porównywać dostawców bez ponownego wprowadzania Twojej bazy wiedzy.
Wyszukiwanie oparte na osadzaniu
Dokumenty są dzielone na fragmenty i osadzane w momencie pozyskiwania danych, co umożliwia wyszukiwanie semantyczne, które wyświetla fragmenty istotne kontekstowo, zamiast dopasowań słów kluczowych.
Uwierzytelnianie dla przedsiębiorstw
Integracja Casdoor zapewnia jednokrotne logowanie z GitHub, Google i dostawcami OAuth dla przedsiębiorstw, z precyzyjną kontrolą uprawnień w różnych magazynach wiedzy.
Interfejs wielojęzyczny
Interfejs sieciowy oferuje wsparcie dla 12 języków, czyniąc go dostępnym dla globalnie rozproszonych zespołów bez dodatkowej pracy związanej z lokalizacją.
Zdalny dostęp do zasobów
Wbudowana obsługa protokołów RDP, VNC i SSH umożliwia dołączanie zdalnej infrastruktury jako zasobów wiedzy obok dokumentów i historii czatów.
Dlaczego warto uruchomić Casibase na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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