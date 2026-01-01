Casibase to otwartoźródłowa platforma do zarządzania wiedzą i chatbotów AI, która pozwala organizacjom tworzyć asystentów specyficznych dla danej dziedziny, wspieranych przez rzeczywiste dane korporacyjne. Łączy ona pozyskiwanie dokumentów oparte na osadzaniu z obsługą wielu dużych modeli językowych — w tym ChatGPT, Claude, Llama 3 i DeepSeek — dzięki czemu zespoły mogą wysyłać zapytania do własnej bazy wiedzy za pośrednictwem interfejsu czatu w języku naturalnym, bez wysyłania surowych dokumentów do usług stron trzecich.

Samodzielne hostowanie Casibase na Twoim własnym VPS pozwala zachować zastrzeżone dokumenty, historię rozmów i klucze API modelu w całości na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Stos jest dostarczany z MySQL do trwałości danych i integruje się z Casdoor w celu uwierzytelniania klasy korporacyjnej, w tym z GitHub, Google i niestandardowymi dostawcami OAuth.