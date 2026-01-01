Do 69% zniżki na Casibase

Wdróż Casibase jednym kliknięciem.

Open-source'owa baza wiedzy AI i platforma czatu oparta na LLM do tworzenia asystentów specyficznych dla domeny.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99  /mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Casibase jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla Casibase

68% zniżki
KVM 1
74,99 
23,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99 
34,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99 
46,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99 
93,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99 
23,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99 
34,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99 
46,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99 
93,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Casibase

Casibase to otwartoźródłowa platforma do zarządzania wiedzą i chatbotów AI, która pozwala organizacjom tworzyć asystentów specyficznych dla danej dziedziny, wspieranych przez rzeczywiste dane korporacyjne. Łączy ona pozyskiwanie dokumentów oparte na osadzaniu z obsługą wielu dużych modeli językowych — w tym ChatGPT, Claude, Llama 3 i DeepSeek — dzięki czemu zespoły mogą wysyłać zapytania do własnej bazy wiedzy za pośrednictwem interfejsu czatu w języku naturalnym, bez wysyłania surowych dokumentów do usług stron trzecich.

Samodzielne hostowanie Casibase na Twoim własnym VPS pozwala zachować zastrzeżone dokumenty, historię rozmów i klucze API modelu w całości na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Stos jest dostarczany z MySQL do trwałości danych i integruje się z Casdoor w celu uwierzytelniania klasy korporacyjnej, w tym z GitHub, Google i niestandardowymi dostawcami OAuth.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Casibase

Obsługa wielu modeli LLM

Połącz się z modelami ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 i HuggingFace, dzięki czemu możesz przełączać się lub porównywać dostawców bez ponownego wprowadzania Twojej bazy wiedzy.

Wyszukiwanie oparte na osadzaniu

Dokumenty są dzielone na fragmenty i osadzane w momencie pozyskiwania danych, co umożliwia wyszukiwanie semantyczne, które wyświetla fragmenty istotne kontekstowo, zamiast dopasowań słów kluczowych.

Uwierzytelnianie dla przedsiębiorstw

Integracja Casdoor zapewnia jednokrotne logowanie z GitHub, Google i dostawcami OAuth dla przedsiębiorstw, z precyzyjną kontrolą uprawnień w różnych magazynach wiedzy.

Interfejs wielojęzyczny

Interfejs sieciowy oferuje wsparcie dla 12 języków, czyniąc go dostępnym dla globalnie rozproszonych zespołów bez dodatkowej pracy związanej z lokalizacją.

Zdalny dostęp do zasobów

Wbudowana obsługa protokołów RDP, VNC i SSH umożliwia dołączanie zdalnej infrastruktury jako zasobów wiedzy obok dokumentów i historii czatów.

Dlaczego warto uruchomić Casibase na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀

Noel
Noel

Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.

Omkar
Omkar

Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.

Sylvain
Sylvain

Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.

Martin K
Martin K

Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Wypróbuj bez ryzyka dzięki naszej 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce zwrotów.

Rozpocznij

Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia

9router

9router

AI API routing proxy z optymalizacją tokenów dla ponad 40 dostawców LLM

Wdróż
Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

Wdróż
Hermes Agent

Hermes Agent

Samodoskonalący się agent AI z wbudowaną pętlą uczenia się i wieloplatformową komunikacją

Wdróż
Zobacz wszystkie aplikacje

Dbamy o Twoją prywatność

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania witryny oraz do zbierania danych o Twojej interakcji z nią, a także w celach marketingowych. Akceptując, zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam, personalizacji i analiz, zgodnie z naszą Polityką plików cookie.