FileGator to otwarty, samodzielnie hostowany menedżer plików, który zapewnia przejrzysty interfejs webowy do przesyłania, pobierania, organizowania i udostępniania plików na Twoim serwerze. Zbudowany na architekturze płaskich plików bez zależności od bazy danych, działa jako pojedyncza, lekka usługa z kontami użytkowników i uprawnieniami przechowywanymi w prostym pliku JSON. Dostęp oparty na rolach pozwala tworzyć konta administratora, użytkownika i gościa — każde z konfigurowalnymi uprawnieniami do odczytu, zapisu, przesyłania, pobierania, zmiany nazw, usuwania i archiwizowania plików.

Samodzielne hostowanie FileGator na Twoim VPS-ie utrzymuje wszystkie pliki na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez limitów przestrzeni dyskowej, opłat abonamentowych i dostępu stron trzecich do Twoich danych. Działa na minimalnych zasobach, co sprawia, że łatwo go wdrożyć obok innych usług bez dedykowania całego serwera do zarządzania plikami.