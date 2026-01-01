Wdróż FileGator jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany menedżer plików dla wielu użytkowników z uprawnieniami opartymi na rolach, obsługą archiwów i podglądem multimediów — nie wymaga bazy danych.
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Co możesz zbudować z FileGator
FileGator to otwarty, samodzielnie hostowany menedżer plików, który zapewnia przejrzysty interfejs webowy do przesyłania, pobierania, organizowania i udostępniania plików na Twoim serwerze. Zbudowany na architekturze płaskich plików bez zależności od bazy danych, działa jako pojedyncza, lekka usługa z kontami użytkowników i uprawnieniami przechowywanymi w prostym pliku JSON. Dostęp oparty na rolach pozwala tworzyć konta administratora, użytkownika i gościa — każde z konfigurowalnymi uprawnieniami do odczytu, zapisu, przesyłania, pobierania, zmiany nazw, usuwania i archiwizowania plików.
Samodzielne hostowanie FileGator na Twoim VPS-ie utrzymuje wszystkie pliki na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze, bez limitów przestrzeni dyskowej, opłat abonamentowych i dostępu stron trzecich do Twoich danych. Działa na minimalnych zasobach, co sprawia, że łatwo go wdrożyć obok innych usług bez dedykowania całego serwera do zarządzania plikami.
Główne cechy FileGator
Uprawnienia wielu użytkowników
Twórz konta administratorów, użytkowników i gości z niezależnymi uprawnieniami dla każdej operacji — kontrolując, kto może oddzielnie czytać, przesyłać, pobierać, zmieniać nazwy, usuwać i archiwizować pliki.
Nie jest potrzebna baza danych
Wszystkie konta użytkowników i konfiguracja są przechowywane w płaskich plikach JSON, eliminując potrzebę bazy danych i utrzymując wdrożenie prostym i przenośnym.
Zarządzanie archiwum
Twórz i rozpakowuj archiwa ZIP za pomocą przeglądarki bez SSH lub narzędzi wiersza poleceń, co sprawia, że masowe przesyłanie plików i tworzenie kopii zapasowych jest proste.
Publiczne linki do udostępniania
Generuj publiczne linki do pobierania plików lub folderów, aby zewnętrzni odbiorcy mogli uzyskać dostęp do określonych treści bez konieczności posiadania konta na serwerze.
Podgląd mediów
Podglądaj obrazy, filmy, pliki audio i tekstowe bezpośrednio w przeglądarce — nie musisz pobierać plików, aby potwierdzić, że to właściwy plik, zanim go udostępnisz.
Dlaczego warto uruchomić FileGator na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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