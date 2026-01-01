Do 69% zniżki na Ollama

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Uruchom duże modele językowe open source na Twoim własnym VPS bez kosztów API i z pełną prywatnością danych.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
33,99/mies.
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Wdróż Ollama jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla Ollama

Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Ollama

Ollama to wiodący framework open-source do lokalnego uruchamiania dużych modeli językowych, obsługujący Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek i ponad 100 innych, bez zależności od chmury. Automatycznie zarządza kwantyzacją modeli, akceleracją GPU i zarządzaniem pamięcią, udostępniając interfejs API REST zgodny z formatem OpenAI, dzięki czemu istniejące narzędzia i integracje działają bez modyfikacji.

Samodzielne hostowanie Ollamy na Twoim VPS eliminuje koszty za token, usuwa limity zapytań i zapewnia, że każde zapytanie i odpowiedź pozostają w Twojej własnej infrastrukturze. Jest to idealny backend dla zespołów tworzących aplikacje oparte na AI lub dla każdego, kto potrzebuje prywatnego, zawsze dostępnego wnioskowania modelu językowego.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Ollama

100+ otwartych modeli

Pobierz i uruchom Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1 i dziesiątki innych za pomocą jednego polecenia.

API zgodne z OpenAI

Gotowe do użycia REST API umożliwia istniejącym narzędziom, SDK i integracjom połączenie z Ollama bez zmian w kodzie.

Akceleracja GPU

Automatyczne wsparcie dla NVIDIA CUDA i Apple Metal znacznie przyspiesza wnioskowanie w porównaniu do konfiguracji opartych wyłącznie na procesorach CPU.

Wielomodalne Wsparcie

Uruchamiaj modele wizyjne, takie jak LLaVA, aby przetwarzać zarówno obrazy, jak i tekst w tej samej rozmowie.

Niestandardowe pliki modeli

Twórz dopasowane modele za pomocą promptów systemowych, ustawień temperatury i niestandardowych parametrów, korzystając z Modelfiles.

Dlaczego warto uruchomić Ollama na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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