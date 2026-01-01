Wdróż Ollama jednym kliknięciem.
Uruchom duże modele językowe open source na Twoim własnym VPS bez kosztów API i z pełną prywatnością danych.
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Co możesz zbudować z Ollama
Ollama to wiodący framework open-source do lokalnego uruchamiania dużych modeli językowych, obsługujący Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek i ponad 100 innych, bez zależności od chmury. Automatycznie zarządza kwantyzacją modeli, akceleracją GPU i zarządzaniem pamięcią, udostępniając interfejs API REST zgodny z formatem OpenAI, dzięki czemu istniejące narzędzia i integracje działają bez modyfikacji.
Samodzielne hostowanie Ollamy na Twoim VPS eliminuje koszty za token, usuwa limity zapytań i zapewnia, że każde zapytanie i odpowiedź pozostają w Twojej własnej infrastrukturze. Jest to idealny backend dla zespołów tworzących aplikacje oparte na AI lub dla każdego, kto potrzebuje prywatnego, zawsze dostępnego wnioskowania modelu językowego.
Główne cechy Ollama
100+ otwartych modeli
Pobierz i uruchom Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1 i dziesiątki innych za pomocą jednego polecenia.
API zgodne z OpenAI
Gotowe do użycia REST API umożliwia istniejącym narzędziom, SDK i integracjom połączenie z Ollama bez zmian w kodzie.
Akceleracja GPU
Automatyczne wsparcie dla NVIDIA CUDA i Apple Metal znacznie przyspiesza wnioskowanie w porównaniu do konfiguracji opartych wyłącznie na procesorach CPU.
Wielomodalne Wsparcie
Uruchamiaj modele wizyjne, takie jak LLaVA, aby przetwarzać zarówno obrazy, jak i tekst w tej samej rozmowie.
Niestandardowe pliki modeli
Twórz dopasowane modele za pomocą promptów systemowych, ustawień temperatury i niestandardowych parametrów, korzystając z Modelfiles.
Dlaczego warto uruchomić Ollama na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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