Ollama to wiodący framework open-source do lokalnego uruchamiania dużych modeli językowych, obsługujący Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek i ponad 100 innych, bez zależności od chmury. Automatycznie zarządza kwantyzacją modeli, akceleracją GPU i zarządzaniem pamięcią, udostępniając interfejs API REST zgodny z formatem OpenAI, dzięki czemu istniejące narzędzia i integracje działają bez modyfikacji.

Samodzielne hostowanie Ollamy na Twoim VPS eliminuje koszty za token, usuwa limity zapytań i zapewnia, że każde zapytanie i odpowiedź pozostają w Twojej własnej infrastrukturze. Jest to idealny backend dla zespołów tworzących aplikacje oparte na AI lub dla każdego, kto potrzebuje prywatnego, zawsze dostępnego wnioskowania modelu językowego.