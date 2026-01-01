Parseable to otwarte jezioro danych do obserwacji, stworzone specjalnie dla logów, metryk i śladów. Napisane w Rust i przechowujące dane w Apache Parquet, przetwarza duże ilości danych telemetrycznych za ułamek kosztów tradycyjnych stosów logowania, zachowując jednocześnie szybką wydajność zapytań dzięki inteligentnemu buforowaniu i przechowywaniu kolumnowemu.

Samodzielne hostowanie Parseable na VPS daje Ci kompletny backend do obserwacji pod Twoją własną kontrolą: interfejs API do pozyskiwania danych HTTP kompatybilny z OpenTelemetry, wbudowany silnik zapytań z obsługą SQL, pulpity nawigacyjne, alerty i dostęp oparty na rolach — wszystko to bez opłat za pozyskiwanie danych za GB, blokady dostawcy ani wysyłania wrażliwych danych logów do zewnętrznych dostawców SaaS.