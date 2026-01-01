Wdróż Parseable jednym kliknięciem.
Wysokowydajne jezioro danych obserwowalności dla logów, metryk i śladów, zbudowane w Rust na bazie Apache Parquet.
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Co możesz zbudować z Parseable
Parseable to otwarte jezioro danych do obserwacji, stworzone specjalnie dla logów, metryk i śladów. Napisane w Rust i przechowujące dane w Apache Parquet, przetwarza duże ilości danych telemetrycznych za ułamek kosztów tradycyjnych stosów logowania, zachowując jednocześnie szybką wydajność zapytań dzięki inteligentnemu buforowaniu i przechowywaniu kolumnowemu.
Samodzielne hostowanie Parseable na VPS daje Ci kompletny backend do obserwacji pod Twoją własną kontrolą: interfejs API do pozyskiwania danych HTTP kompatybilny z OpenTelemetry, wbudowany silnik zapytań z obsługą SQL, pulpity nawigacyjne, alerty i dostęp oparty na rolach — wszystko to bez opłat za pozyskiwanie danych za GB, blokady dostawcy ani wysyłania wrażliwych danych logów do zewnętrznych dostawców SaaS.
Główne cechy Parseable
Natywna pamięć masowa Parquet
Przechowuj przetworzone zdarzenia jako kolumnowe pliki Apache Parquet dla szybkich zapytań analitycznych i znacznej kompresji w porównaniu do surowego formatu JSON.
Gotowe na OpenTelemetry
Akceptuj dzienniki, metryki i ślady za pośrednictwem protokołu OpenTelemetry, aby istniejące kolektory i zestawy SDK mogły przesyłać dane bez zmian w kodzie.
Silnik zapytań SQL
Wykonuj zapytania dotyczące telemetrii za pomocą znanego ANSI SQL w dowolnym zakresie czasowym, z czasem odpowiedzi poniżej sekundy na indeksowanych polach i partycjonowanych skanach.
Wbudowane pulpity nawigacyjne
Twórz interaktywne pulpity nawigacyjne i zapisane zapytania bezpośrednio w Parseable, bez konieczności dołączania oddzielnego narzędzia do wizualizacji.
Alerty i RBAC
Zdefiniuj alerty oparte na progach dla strumieni logów i przyznaj zespołom dostęp o określonym zakresie za pomocą kontroli dostępu opartej na rolach dla strumieni i dzierżawców.
Opłacalne utrzymanie
Inteligentna pamięć podręczna i warstwowa pamięć masowa utrzymują najnowsze dane w szybkiej dostępności dla zapytań, podczas gdy starsze partycje pozostają skompresowane na dysku dla długoterminowego przechowywania.
Dlaczego warto uruchomić Parseable na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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