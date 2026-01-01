Fenrus to samodzielnie hostowany osobisty pulpit nawigacyjny, który zastępuje stronę nowej karty Twojej przeglądarki w pełni konfigurowalną stroną główną. Organizuj linki i aplikacje w grupy, korzystaj z inteligentnych widżetów aplikacji, które pobierają dane na żywo z usług takich jak Sonarr, Radarr i Jellyfin, i konfiguruj wiele wyszukiwarek za pomocą skrótów klawiaturowych. Wszystkie Twoje osobiste aplikacje i często odwiedzane strony są dostępne na pierwszy rzut oka z jednej, prywatnej strony.

Ponieważ Fenrus działa w całości na Twoim własnym VPS, żaden z Twoich adresów URL aplikacji, wzorców użytkowania ani skonfigurowanych usług nie jest udostępniany zewnętrznym usługom pulpitu nawigacyjnego. Dane są przechowywane w lekkim pliku LiteDB, co oznacza, że nie ma zewnętrznej bazy danych do zarządzania — konfiguracja zajmuje sekundy, a cała konfiguracja jest zawarta w jednym woluminie.