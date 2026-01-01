Wdróż Fenrus jednym kliknięciem.
Osobista strona główna i pulpit nawigacyjny zapewniające szybki dostęp do Twoich aplikacji, witryn i usług z inteligentnymi widżetami aplikacji i niestandardowymi wyszukiwarkami.
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Co możesz zbudować z Fenrus
Fenrus to samodzielnie hostowany osobisty pulpit nawigacyjny, który zastępuje stronę nowej karty Twojej przeglądarki w pełni konfigurowalną stroną główną. Organizuj linki i aplikacje w grupy, korzystaj z inteligentnych widżetów aplikacji, które pobierają dane na żywo z usług takich jak Sonarr, Radarr i Jellyfin, i konfiguruj wiele wyszukiwarek za pomocą skrótów klawiaturowych. Wszystkie Twoje osobiste aplikacje i często odwiedzane strony są dostępne na pierwszy rzut oka z jednej, prywatnej strony.
Ponieważ Fenrus działa w całości na Twoim własnym VPS, żaden z Twoich adresów URL aplikacji, wzorców użytkowania ani skonfigurowanych usług nie jest udostępniany zewnętrznym usługom pulpitu nawigacyjnego. Dane są przechowywane w lekkim pliku LiteDB, co oznacza, że nie ma zewnętrznej bazy danych do zarządzania — konfiguracja zajmuje sekundy, a cała konfiguracja jest zawarta w jednym woluminie.
Główne cechy Fenrus
Inteligentne widżety aplikacji
Połącz usługi takie jak Sonarr, Radarr, Jellyfin i inne, aby wyświetlać status na żywo, liczniki i dane dotyczące aktywności bezpośrednio na kafelkach Twojego pulpitu nawigacyjnego.
Niestandardowe wyszukiwarki
Dodaj dowolną wyszukiwarkę z wzorcem adresu URL i skrótem klawiszowym, następnie przełączaj się między Google, DuckDuckGo lub własną instancją Searx za pomocą jednego naciśnięcia klawisza.
Uporządkowane Grupy aplikacji
Uporządkuj linki i aplikacje w nazwane grupy, aby aplikacje służbowe, usługi multimedialne, automatyka domowa i strony osobiste były wyraźnie oddzielone.
Obsługa wielu użytkowników
Każdy użytkownik ma niezależną konfigurację pulpitu nawigacyjnego, więc każdy w gospodarstwie domowym lub zespole może zachować swój własny układ i listę aplikacji.
Automatyczne Favicony
Fenrus automatycznie pobiera favikony dla linków, które nie mają skonfigurowanej niestandardowej ikony, utrzymując Twój pulpit wizualnie uporządkowany bez ręcznej pracy.
Brak zewnętrznej bazy danych
Cała konfiguracja jest przechowywana w jednym pliku LiteDB — bez potrzeby używania PostgreSQL lub MySQL, co sprawia, że tworzenie kopii zapasowych i migracje to proste kopiowanie plików.
Dlaczego warto uruchomić Fenrus na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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