Wdróż TubeArchivist jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany archiwizator YouTube, który pobiera, indeksuje i strumieniuje Twoją kolekcję wideo z Twojego własnego serwera.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z TubeArchivist
TubeArchivist to samodzielnie hostowana platforma archiwizacyjna YouTube, która oddaje Twoją kolekcję wideo pod Twoją kontrolę. Subskrybuje kanały, automatycznie pobiera filmy za pośrednictwem yt-dlp i indeksuje wszystko za pomocą Elasticsearch, dzięki czemu możesz przeszukiwać tytuły, opisy, napisy i komentarze. Filmy są odtwarzane za pośrednictwem wbudowanego odtwarzacza internetowego z historią oglądania i śledzeniem postępów — bez konieczności posiadania konta YouTube lub połączenia z internetem po pobraniu.
W przeciwieństwie do jednorazowych narzędzi do pobierania, TubeArchivist działa nieprzerwanie w tle. Zachowuje metadane, miniatury, napisy i komentarze wraz z każdym plikiem wideo i integruje się z Jellyfin i Plex dla użytkowników serwerów multimediów, którzy chcą mieć swoje archiwum obok innych treści.
Główne cechy TubeArchivist
Subskrypcje kanału
Subskrybuj kanały YouTube i automatycznie pobieraj nowe filmy zgodnie z harmonogramem, utrzymując swoje archiwum aktualne bez ręcznej interwencji.
Wyszukiwanie pełnotstowe
Elasticsearch indeksuje tytuły filmów, opisy, napisy i komentarze, dzięki czemu możesz natychmiast znaleźć dowolny film w całej swojej bibliotece za pomocą słowa kluczowego.
Integracja SponsorBlock
Automatycznie pomija segmenty sponsorowane, intro, outro i zbędne fragmenty podczas odtwarzania, wykorzystując dane SponsorBlock pochodzące od społeczności.
Eksport Jellyfin i Plex
Wtyczki towarzyszące dla Jellyfin i Plex pozwalają przeglądać Twoją bibliotekę TubeArchivist bezpośrednio w Twoim istniejącym serwerze multimediów.
Archiwizacja podtytułów
Pobiera i indeksuje napisy dla każdego zarchiwizowanego wideo, umożliwiając wyszukiwanie słów kluczowych w treści mówionej w całej Twojej kolekcji.
Archiwizacja komentarzy
Opcjonalnie archiwizuje cały wątek komentarzy dla każdego filmu wraz z plikiem multimedialnym, zachowując kontekst społeczności, który YouTube może usunąć.
Dlaczego warto uruchomić TubeArchivist na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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