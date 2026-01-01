TubeArchivist to samodzielnie hostowana platforma archiwizacyjna YouTube, która oddaje Twoją kolekcję wideo pod Twoją kontrolę. Subskrybuje kanały, automatycznie pobiera filmy za pośrednictwem yt-dlp i indeksuje wszystko za pomocą Elasticsearch, dzięki czemu możesz przeszukiwać tytuły, opisy, napisy i komentarze. Filmy są odtwarzane za pośrednictwem wbudowanego odtwarzacza internetowego z historią oglądania i śledzeniem postępów — bez konieczności posiadania konta YouTube lub połączenia z internetem po pobraniu.

W przeciwieństwie do jednorazowych narzędzi do pobierania, TubeArchivist działa nieprzerwanie w tle. Zachowuje metadane, miniatury, napisy i komentarze wraz z każdym plikiem wideo i integruje się z Jellyfin i Plex dla użytkowników serwerów multimediów, którzy chcą mieć swoje archiwum obok innych treści.