Wdróż Smocker jednym kliknięciem.
Prosty i wydajny serwer mock HTTP i proxy z wbudowanym interfejsem administracyjnym do testowania i debugowania API.
Wybierz plan VPS dla Smocker
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Smocker
Smocker to serwer i proxy HTTP typu open-source, stworzony dla inżynierów, którzy potrzebują realistycznych, deterministycznych odpowiedzi API podczas tworzenia i testowania. Deweloperzy deklaratywnie definiują mockowe punkty końcowe w YAML lub JSON, odtwarzają scenariusze i sprawdzają każde przychodzące żądanie w interfejsie administratora na żywo bez pisania dodatkowego kodu.
Samodzielne hostowanie Smockera na własnym VPS zapewnia zespołom współdzielone środowisko mockowania do testów integracyjnych, weryfikacji kontraktów i prezentacji, z pełną kontrolą nad dostępem do sieci, zarejestrowanym ruchem i gwarancjami czasu dostępności, których publiczne usługi mockowania nie są w stanie zapewnić.
Główne cechy Smocker
Deklaratywne makiety
Zdefiniuj odpowiedzi HTTP w YAML lub JSON za pomocą dopasowań żądań, dynamicznych szablonów i uporządkowanych scenariuszy dla przewidywalnych przebiegów testów.
Aktywny interfejs administracyjny
Sprawdzaj każde przychodzące żądanie, przeglądaj dopasowane makiety i resetuj stan z panelu sterowania opartego na przeglądarce, zbudowanego z myślą o szybkich pętlach informacji zwrotnej.
Proxy i rejestrowanie
Przekazuj niepasujące żądania do prawdziwego serwera nadrzędnego i przechwytuj odpowiedzi jako makiety wielokrotnego użytku do testowania offline.
Sesje strony i historia
Grupuj wywołania w nazwane sesje, aby izolować przebiegi testów, ponownie odtwarzać ruch i porównywać zachowanie między wydaniami.
Kontrola REST API
Zarządzaj mockami, sesjami i historią programowo z potoków CI za pomocą kompletnego interfejsu REST API.
Lekki kontener
Pojedynczy plik binarny Go spakowany jako mały obraz Docker uruchamia się w milisekundach i działa komfortowo na każdym planie VPS.
Dlaczego warto uruchomić Smocker na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.