Smocker to serwer i proxy HTTP typu open-source, stworzony dla inżynierów, którzy potrzebują realistycznych, deterministycznych odpowiedzi API podczas tworzenia i testowania. Deweloperzy deklaratywnie definiują mockowe punkty końcowe w YAML lub JSON, odtwarzają scenariusze i sprawdzają każde przychodzące żądanie w interfejsie administratora na żywo bez pisania dodatkowego kodu.

Samodzielne hostowanie Smockera na własnym VPS zapewnia zespołom współdzielone środowisko mockowania do testów integracyjnych, weryfikacji kontraktów i prezentacji, z pełną kontrolą nad dostępem do sieci, zarejestrowanym ruchem i gwarancjami czasu dostępności, których publiczne usługi mockowania nie są w stanie zapewnić.