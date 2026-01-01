Wdróż NocoBase jednym kliknięciem.
Rozszerzalna open-source'owa platforma no-code do tworzenia narzędzi wewnętrznych i aplikacji biznesowych z architekturą opartą na wtyczkach.
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Co możesz zbudować z NocoBase
NocoBase to zorientowana na skalowalność platforma open-source no-code/low-code, która łączy wizualny interfejs z architekturą opartą na wtyczkach, dzięki czemu zarówno użytkownicy nietechniczni, jak i inżynierowie mogą efektywnie współpracować. Jej silnik modelowania danych, kreator interfejsu użytkownika typu „przeciągnij i upuść” oraz narzędzia do automatyzacji przepływów pracy obejmują wszystko, od prostych aplikacji CRUD po złożone aplikacje biznesowe z obsługą wielu dzierżawców.
Samodzielne hostowanie NocoBase na Twoim VPS eliminuje opłaty za użytkownika, przechowuje wrażliwe dane biznesowe na Twojej własnej infrastrukturze i daje zespołom deweloperskim swobodę instalowania niestandardowych wtyczek oraz integracji z systemami wewnętrznymi bez żadnych ograniczeń ze strony dostawcy.
Główne cechy NocoBase
Wizualne Modelowanie Danych
Zdefiniuj tabele, pola i złożone relacje za pomocą interfejsu wizualnego, z obsługą wszystkich typowych typów pól, w tym załączników, formuł i odnośników.
Kreator interfejsu użytkownika „przeciągnij i upuść”
Projektuj responsywne interfejsy aplikacji, rozmieszczając bloki i komponenty na płótnie, bez konieczności pisania kodu front-endowego dla standardowych układów.
Architektura oparta na wtyczkach
Rozszerz platformę o wtyczki społecznościowe lub niestandardowe dla nowych typów pól, działań i integracji bez modyfikowania podstawowej aplikacji.
Automatyzacja procesów związanych z pracą
Twórz warunkowe procesy biznesowe i przepływy zatwierdzania wizualnie, wyzwalając działania na podstawie zmian danych, bez pisania logiki backendu od podstaw.
Uprawnienia oparte na rolach
Kontroluj dostęp do danych i elementów interfejsu użytkownika na poziomie ról, wspierając wielodzierżawność i izolację na poziomie działów w ramach jednej instalacji.
Automatycznie generowane API
Każdy model danych automatycznie udostępnia punkty końcowe REST API, umożliwiając integrację z systemami zewnętrznymi i niestandardowymi interfejsami użytkownika bez dodatkowego programowania.
Dlaczego warto uruchomić NocoBase na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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