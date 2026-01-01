NocoBase to zorientowana na skalowalność platforma open-source no-code/low-code, która łączy wizualny interfejs z architekturą opartą na wtyczkach, dzięki czemu zarówno użytkownicy nietechniczni, jak i inżynierowie mogą efektywnie współpracować. Jej silnik modelowania danych, kreator interfejsu użytkownika typu „przeciągnij i upuść” oraz narzędzia do automatyzacji przepływów pracy obejmują wszystko, od prostych aplikacji CRUD po złożone aplikacje biznesowe z obsługą wielu dzierżawców.

Samodzielne hostowanie NocoBase na Twoim VPS eliminuje opłaty za użytkownika, przechowuje wrażliwe dane biznesowe na Twojej własnej infrastrukturze i daje zespołom deweloperskim swobodę instalowania niestandardowych wtyczek oraz integracji z systemami wewnętrznymi bez żadnych ograniczeń ze strony dostawcy.