Wdróż PrivateGPT jednym kliknięciem.
Silnik RAG hostowany samodzielnie, który pozwala Ci rozmawiać z Twoimi prywatnymi dokumentami przy użyciu lokalnych LLM-ów — żadne dane nie opuszczają Twojego serwera.
Wybierz plan VPS dla PrivateGPT
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z PrivateGPT
PrivateGPT to otwartoźródłowa platforma RAG (Retrieval-Augmented Generation) do wysyłania zapytań do własnych dokumentów za pomocą lokalnych dużych modeli językowych. Przesyłaj pliki i zadawaj im pytania — system pobiera najbardziej odpowiednie fragmenty i wykorzystuje lokalny LLM do generowania dokładnych, cytowanych odpowiedzi bez wysyłania jakichkolwiek danych do zewnętrznych interfejsów API lub usług w chmurze.
To wdrożenie wykorzystuje Ollama do uruchamiania wnioskowania w całości na procesorze (CPU), co czyni je praktycznym na każdym serwerze VPS bez karty graficznej (GPU). Przy pierwszym uruchomieniu Ollama automatycznie pobiera Llama 3.1 8B oraz model osadzania tekstu — nie jest wymagane konto HuggingFace ani klucz API. Kolejne uruchomienia są szybkie. Samodzielne hostowanie utrzymuje Twoje dokumenty, zapytania i historię rozmów na infrastrukturze, którą w pełni kontrolujesz.
Główne cechy PrivateGPT
100% prywatne z założenia
Wszystkie wnioskowania działają lokalnie za pośrednictwem Ollamy — dokumenty, zapytania i odpowiedzi nigdy nie trafiają do zewnętrznych interfejsów API ani usług w chmurze.
Pozyskiwanie dokumentów
Przesyłaj pliki PDF, pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne i inne; system dzieli je na fragmenty i osadza w lokalnym magazynie wektorowym w celu semantycznego wyszukiwania.
Odpowiedzi wspomagane RAG
Każda odpowiedź najpierw pobiera najbardziej odpowiednie fragmenty dokumentów, opierając odpowiedzi na Twojej rzeczywistej treści, zamiast na wygenerowanej wiedzy.
Wiele trybów zapytań
Przełączaj się między czatem RAG, wyszukiwaniem pełnotekstowym, zwykłym czatem LLM a podsumowywaniem z tego samego interfejsu bez rekonfigurowania czegokolwiek.
Inferencja bez GPU
Działa w całości na CPU za pośrednictwem Ollama — nie wymaga GPU ani CUDA, dzięki czemu można go wdrożyć na dowolnym standardowym planie VPS.
Wbudowany internetowy interfejs użytkownika
Interfejs oparty na Gradio do przesyłania dokumentów, zadawania pytań i zarządzania przetworzonymi plikami — bez konieczności instalowania oddzielnego frontendu.
Dlaczego warto uruchomić PrivateGPT na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.