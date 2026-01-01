PrivateGPT to otwartoźródłowa platforma RAG (Retrieval-Augmented Generation) do wysyłania zapytań do własnych dokumentów za pomocą lokalnych dużych modeli językowych. Przesyłaj pliki i zadawaj im pytania — system pobiera najbardziej odpowiednie fragmenty i wykorzystuje lokalny LLM do generowania dokładnych, cytowanych odpowiedzi bez wysyłania jakichkolwiek danych do zewnętrznych interfejsów API lub usług w chmurze.

To wdrożenie wykorzystuje Ollama do uruchamiania wnioskowania w całości na procesorze (CPU), co czyni je praktycznym na każdym serwerze VPS bez karty graficznej (GPU). Przy pierwszym uruchomieniu Ollama automatycznie pobiera Llama 3.1 8B oraz model osadzania tekstu — nie jest wymagane konto HuggingFace ani klucz API. Kolejne uruchomienia są szybkie. Samodzielne hostowanie utrzymuje Twoje dokumenty, zapytania i historię rozmów na infrastrukturze, którą w pełni kontrolujesz.