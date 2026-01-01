Do 69% zniżki na PrivateGPT

Wdróż PrivateGPT jednym kliknięciem.

Silnik RAG hostowany samodzielnie, który pozwala Ci rozmawiać z Twoimi prywatnymi dokumentami przy użyciu lokalnych LLM-ów — żadne dane nie opuszczają Twojego serwera.

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VPS zarządzany przez AI
46,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż PrivateGPT jednym kliknięciem.

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69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z PrivateGPT

PrivateGPT to otwartoźródłowa platforma RAG (Retrieval-Augmented Generation) do wysyłania zapytań do własnych dokumentów za pomocą lokalnych dużych modeli językowych. Przesyłaj pliki i zadawaj im pytania — system pobiera najbardziej odpowiednie fragmenty i wykorzystuje lokalny LLM do generowania dokładnych, cytowanych odpowiedzi bez wysyłania jakichkolwiek danych do zewnętrznych interfejsów API lub usług w chmurze.

To wdrożenie wykorzystuje Ollama do uruchamiania wnioskowania w całości na procesorze (CPU), co czyni je praktycznym na każdym serwerze VPS bez karty graficznej (GPU). Przy pierwszym uruchomieniu Ollama automatycznie pobiera Llama 3.1 8B oraz model osadzania tekstu — nie jest wymagane konto HuggingFace ani klucz API. Kolejne uruchomienia są szybkie. Samodzielne hostowanie utrzymuje Twoje dokumenty, zapytania i historię rozmów na infrastrukturze, którą w pełni kontrolujesz.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy PrivateGPT

100% prywatne z założenia

Wszystkie wnioskowania działają lokalnie za pośrednictwem Ollamy — dokumenty, zapytania i odpowiedzi nigdy nie trafiają do zewnętrznych interfejsów API ani usług w chmurze.

Pozyskiwanie dokumentów

Przesyłaj pliki PDF, pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne i inne; system dzieli je na fragmenty i osadza w lokalnym magazynie wektorowym w celu semantycznego wyszukiwania.

Odpowiedzi wspomagane RAG

Każda odpowiedź najpierw pobiera najbardziej odpowiednie fragmenty dokumentów, opierając odpowiedzi na Twojej rzeczywistej treści, zamiast na wygenerowanej wiedzy.

Wiele trybów zapytań

Przełączaj się między czatem RAG, wyszukiwaniem pełnotekstowym, zwykłym czatem LLM a podsumowywaniem z tego samego interfejsu bez rekonfigurowania czegokolwiek.

Inferencja bez GPU

Działa w całości na CPU za pośrednictwem Ollama — nie wymaga GPU ani CUDA, dzięki czemu można go wdrożyć na dowolnym standardowym planie VPS.

Wbudowany internetowy interfejs użytkownika

Interfejs oparty na Gradio do przesyłania dokumentów, zadawania pytań i zarządzania przetworzonymi plikami — bez konieczności instalowania oddzielnego frontendu.

Dlaczego warto uruchomić PrivateGPT na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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