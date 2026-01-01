Wdróż Metabase jednym kliknięciem.
Platforma business intelligence typu open source, która pozwala każdemu członkowi zespołu eksplorować dane i tworzyć pulpity nawigacyjne bez użycia SQL.
Wybierz plan VPS dla Metabase
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.
Co możesz zbudować z Metabase
Metabase to wiodąca platforma analityki biznesowej typu open source, której zaufało ponad 40 000 firm na całym świecie. Jej intuicyjny kreator zapytań pozwala nietechnicznym członkom zespołu eksplorować dane i tworzyć interaktywne pulpity nawigacyjne bez pisania kodu SQL, podczas gdy zaawansowani użytkownicy mogą korzystać z natywnych zapytań. Łączy się z ponad 20 bazami danych, w tym PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery i Snowflake, i obsługuje automatyczne raporty e-mail i Slack.
Wdrożenie Metabase na własnym serwerze VPS pozwala zachować wrażliwe dane biznesowe w Twoim środowisku, eliminuje ceny SaaS za użytkownika i zapewnia dedykowane zasoby dla złożonych zapytań i dużych zbiorów danych, które spowalniają współdzielone usługi analityczne w chmurze.
Główne cechy Metabase
Konstruktor zapytań No-SQL
Każdy w zespole może eksplorować dane i tworzyć wykresy za pomocą wizualnego interfejsu bez konieczności nauki składni SQL.
20+ Konektory baz danych
Połącz się z PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake i innymi za pomocą asystenta konfiguracji z przewodnikiem.
Interaktywne pulpity nawigacyjne
Połącz wykresy, metryki i filtry w udostępniane pulpity nawigacyjne, które automatycznie aktualizują się o świeże dane.
Automatyczne Raporty
Zaplanuj raporty do dostarczenia e-mailem lub Slackiem, aby interesariusze zawsze mieli aktualne informacje bez logowania.
Osadzanie i Udostępnianie
Osadzaj pulpity nawigacyjne w zewnętrznych narzędziach lub udostępniaj publiczne linki do analiz skierowanych do klientów bez ujawniania surowych danych.
Dlaczego warto uruchomić Metabase na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Zalecana lokalizacja serwera:
Sprawdzanie...
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy
Wypróbuj bez ryzyka dzięki naszej 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce zwrotów.
Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia
Plausible Analytics
Plausible to lekka alternatywa dla Google Analytics, która dba o prywatność.Wdróż
Ackee
Ackee to samodzielnie hostowane narzędzie analityczne Node.js do śledzenia stron internetowych, które stawia na prywatność.Wdróż
Apache DevLake
Platforma typu open-source do metryk DORA i analityki zespołu inżynierskiegoWdróż