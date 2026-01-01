Metabase to wiodąca platforma analityki biznesowej typu open source, której zaufało ponad 40 000 firm na całym świecie. Jej intuicyjny kreator zapytań pozwala nietechnicznym członkom zespołu eksplorować dane i tworzyć interaktywne pulpity nawigacyjne bez pisania kodu SQL, podczas gdy zaawansowani użytkownicy mogą korzystać z natywnych zapytań. Łączy się z ponad 20 bazami danych, w tym PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery i Snowflake, i obsługuje automatyczne raporty e-mail i Slack.

Wdrożenie Metabase na własnym serwerze VPS pozwala zachować wrażliwe dane biznesowe w Twoim środowisku, eliminuje ceny SaaS za użytkownika i zapewnia dedykowane zasoby dla złożonych zapytań i dużych zbiorów danych, które spowalniają współdzielone usługi analityczne w chmurze.