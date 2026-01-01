Wdróż Transmute z instalacją jednym kliknięciem.
Konwerter plików z priorytetem prywatności, który przekształca dokumenty, obrazy, audio i wideo bez przesyłania ich na serwery stron trzecich.
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Co możesz zbudować z Transmute
Transmute to konwerter plików stawiający na prywatność, który przekształca dokumenty, obrazy, audio i wideo między formatami za pośrednictwem przejrzystego interfejsu internetowego. Pliki są przetwarzane przez Twoją własną, samodzielnie hostowaną instancję, a nie przez anonimową usługę w chmurze, dzięki czemu poufne materiały nigdy nie opuszczają kontrolowanej przez Ciebie infrastruktury i nie ma limitów przesyłania, znaków wodnych ani opłat za każdą konwersję.
Samodzielne hostowanie Transmute na VPS zapewnia zespołom prywatne, zawsze dostępne narzędzie do konwersji, dostępne z dowolnej przeglądarki. Jest to praktyczna alternatywa dla wspieranych reklamami konwerterów online, które zbierają dane, dzięki czemu jest dobrze przystosowany dla organizacji z rygorystycznymi wymogami dotyczącymi obsługi danych lub dla każdego, kto po prostu chce konwertować pliki bez przekazywania ich osobom trzecim.
Główne cechy Transmute
Konwersja z naciskiem na prywatność
Pliki są przetwarzane całkowicie na Twojej własnej, samodzielnie hostowanej instancji, dzięki czemu wrażliwe dokumenty i multimedia nigdy nie trafiają na serwer strony trzeciej.
Obsługa wielu formatów
Konwertuj między formatami dokumentów, obrazów, audio i wideo z jednego interfejsu bez instalowania oprogramowania desktopowego.
Brak limitów przesyłania
Samodzielne hostowanie usuwa limity rozmiaru plików i znaki wodne narzucone przez bezpłatne usługi konwersji online.
Interfejs przeglądarkowy
Przeciągnij, upuść i konwertuj z dowolnej przeglądarki za pomocą prostego interfejsu, który nie wymaga konta, aby zacząć.
Pełna własność danych
Uruchom usługę na własnym VPS, aby zachować pełną kontrolę nad tym, gdzie pliki są przechowywane i jak długo są przechowywane.
Dlaczego warto uruchomić Transmute na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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