Transmute to konwerter plików stawiający na prywatność, który przekształca dokumenty, obrazy, audio i wideo między formatami za pośrednictwem przejrzystego interfejsu internetowego. Pliki są przetwarzane przez Twoją własną, samodzielnie hostowaną instancję, a nie przez anonimową usługę w chmurze, dzięki czemu poufne materiały nigdy nie opuszczają kontrolowanej przez Ciebie infrastruktury i nie ma limitów przesyłania, znaków wodnych ani opłat za każdą konwersję.

Samodzielne hostowanie Transmute na VPS zapewnia zespołom prywatne, zawsze dostępne narzędzie do konwersji, dostępne z dowolnej przeglądarki. Jest to praktyczna alternatywa dla wspieranych reklamami konwerterów online, które zbierają dane, dzięki czemu jest dobrze przystosowany dla organizacji z rygorystycznymi wymogami dotyczącymi obsługi danych lub dla każdego, kto po prostu chce konwertować pliki bez przekazywania ich osobom trzecim.