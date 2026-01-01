OpnForm to alternatywa open-source dla Typeform i Google Forms, stworzona dla zespołów, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi formularzy i procesem przesyłania. Zapewnia edytor formularzy „drag-and-drop” z logiką warunkową, formularzami wielostronicowymi, przesyłaniem plików i szeroką gamą typów pól — wszystko to bez opłat za każdą odpowiedź i bez opuszczania danych Twojej infrastruktury.

Samodzielne hostowanie OpnForm zapewnia nieograniczoną liczbę odpowiedzi, niestandardowe brandowanie oraz możliwość bezpośredniego łączenia przesłanych formularzy z Twoimi własnymi bazami danych, webhookami i kanałami powiadomień. Ty ustalasz zasady przechowywania danych i kontrolujesz, kto ma dostęp do danych przesłanych formularzy, co czyni go odpowiednim dla branż regulowanych i zespołów dbających o prywatność.