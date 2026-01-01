Wdróż OpnForm jednym kliknięciem.
Kreator formularzy open-source do tworzenia pięknych, osadzalnych formularzy z logiką, powiadomieniami i analityką.
Wybierz plan VPS dla OpnForm
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z OpnForm
OpnForm to alternatywa open-source dla Typeform i Google Forms, stworzona dla zespołów, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi formularzy i procesem przesyłania. Zapewnia edytor formularzy „drag-and-drop” z logiką warunkową, formularzami wielostronicowymi, przesyłaniem plików i szeroką gamą typów pól — wszystko to bez opłat za każdą odpowiedź i bez opuszczania danych Twojej infrastruktury.
Samodzielne hostowanie OpnForm zapewnia nieograniczoną liczbę odpowiedzi, niestandardowe brandowanie oraz możliwość bezpośredniego łączenia przesłanych formularzy z Twoimi własnymi bazami danych, webhookami i kanałami powiadomień. Ty ustalasz zasady przechowywania danych i kontrolujesz, kto ma dostęp do danych przesłanych formularzy, co czyni go odpowiednim dla branż regulowanych i zespołów dbających o prywatność.
Główne cechy OpnForm
Kreator typu „przeciągnij i upuść”
Twórz formularze wizualnie za pomocą ponad 20 typów pól, w tym przesyłania plików, podpisów, skal ocen i siatek macierzowych.
Logika warunkowa
Pokaż lub ukryj pola na podstawie poprzednich odpowiedzi, aby poprowadzić respondentów tylko przez odpowiednie pytania.
Webhook i powiadomienia
Wywołuj webhooki i powiadomienia e-mail przy każdym przesłaniu, aby Twój zespół był powiadamiany, a Twoje systemy pozostały zsynchronizowane.
Osadzalny wszędzie
Osadzaj formularze jako wyskakujące okienko, suwak lub widżet wbudowany na dowolnej stronie internetowej bez przekierowywania odwiedzających z Twojej strony.
Zarządzanie odpowiedziami
Przeglądaj, filtruj i eksportuj wszystkie zgłoszenia z formularzy z wbudowanego panelu, z wyszukiwaniem na poziomie kolumn i eksportem do CSV.
Dlaczego warto uruchomić OpnForm na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia
Anki Sync Server Enhanced
Samodzielnie hostowany serwer synchronizacji Anki z obsługą wielu użytkowników, kopiami zapasowymi i panelem webowym