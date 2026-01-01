Wdróż Svix jednym kliknięciem.
Usługa dostarczania webhooków Open-source z automatycznym ponawianiem prób, podpisywaniem wiadomości i osadzalnym portalem punktów końcowych dla klientów.
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Co możesz zbudować z Svix
Svix to otwartoźródłowa, gotowa do użytku w przedsiębiorstwach platforma do dostarczania webhooków, która obsługuje wszystko, co wiąże się z wysyłaniem niezawodnych webhooków na dużą skalę. Zarządza automatycznymi ponownymi próbami z wykładniczym wycofaniem, monitorowaniem stanu punktów końcowych, podpisywaniem i weryfikacją wiadomości oraz pełnym dziennikiem audytu każdej próby dostarczenia — dzięki czemu nie musisz samodzielnie budować żadnej z tych infrastruktur.
Wbudowany komponent portalu umożliwia klientom Twojej aplikacji samodzielne zarządzanie swoimi punktami końcowymi webhooków i subskrypcjami zdarzeń. Zbudowany w Rust dla wydajności, Svix działa z PostgreSQL i Redis i udostępnia REST API z oficjalnymi SDK dla wszystkich głównych języków. Samodzielne hostowanie na Twoim VPS utrzymuje wszystkie dane webhooków pod Twoją kontrolą.
Główne cechy Svix
Automatyczne ponowienia
Nieudane dostarczenia webhooków są automatycznie ponawiane z wykładniczym opóźnieniem, zapewniając, że wiadomości dotrą do miejsca przeznaczenia nawet podczas przejściowych awarii.
Podpisywanie wiadomości
Wszystkie wychodzące webhooki są podpisywane za pomocą HMAC-SHA256 lub Ed25519, co pozwala odbiorcom kryptograficznie zweryfikować autentyczność każdej wiadomości.
Osadzalny Portal
Dostarcz gotowy portal do zarządzania webhookami, którego Twoi klienci mogą używać do rejestrowania punktów końcowych i subskrybowania zdarzeń — nie jest wymagany niestandardowy interfejs użytkownika.
Dziennik audytu dostaw
Każda próba dostarczenia jest rejestrowana z pełnymi szczegółami żądania i odpowiedzi, co ułatwia debugowanie błędów i ponowne odtwarzanie pominiętych zdarzeń.
Wielojęzyczne SDK
Oficjalne SDK klienta dla Python, TypeScript, Go, Java, Ruby i C# pozwalają Ci zintegrować Svix z dowolnym backendem w kilka minut.
Dlaczego warto uruchomić Svix na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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