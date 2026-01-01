Svix to otwartoźródłowa, gotowa do użytku w przedsiębiorstwach platforma do dostarczania webhooków, która obsługuje wszystko, co wiąże się z wysyłaniem niezawodnych webhooków na dużą skalę. Zarządza automatycznymi ponownymi próbami z wykładniczym wycofaniem, monitorowaniem stanu punktów końcowych, podpisywaniem i weryfikacją wiadomości oraz pełnym dziennikiem audytu każdej próby dostarczenia — dzięki czemu nie musisz samodzielnie budować żadnej z tych infrastruktur.

Wbudowany komponent portalu umożliwia klientom Twojej aplikacji samodzielne zarządzanie swoimi punktami końcowymi webhooków i subskrypcjami zdarzeń. Zbudowany w Rust dla wydajności, Svix działa z PostgreSQL i Redis i udostępnia REST API z oficjalnymi SDK dla wszystkich głównych języków. Samodzielne hostowanie na Twoim VPS utrzymuje wszystkie dane webhooków pod Twoją kontrolą.