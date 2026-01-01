FalkorDB to otwartoźródłowy silnik grafowej bazy danych zbudowany na bazie Redis, zaprojektowany do wysokowydajnych zapytań grafowych przy użyciu języka zapytań OpenCypher. Przechowuje dane grafowe natywnie w pamięci, umożliwiając czasy przechodzenia poniżej milisekundy przez złożone relacje między encjami — co czyni go idealnym rozwiązaniem dla potoków GraphRAG, silników rekomendacji, wykrywania oszustw, grafów tożsamości i analizy topologii sieci.

FalkorDB jest dostarczany z wbudowanym interfejsem użytkownika opartym na przeglądarce, dostępnym na porcie 3000, pozwalając na eksplorowanie grafów, uruchamianie zapytań Cypher i wizualizację relacji między węzłami i krawędziami bez żadnych dodatkowych narzędzi. Samodzielne hostowanie na własnym serwerze VPS zapewnia pełną kontrolę nad danymi grafowymi bez limitów zapytań, bez opłat za węzeł i z bezpośrednim dostępem do precyzyjnego dostrajania ustawień wydajności.