Wdróż FalkorDB jednym kliknięciem.
Wysokowydajna grafowa baza danych zbudowana dla GraphRAG, grafów wiedzy i zapytań Cypher w czasie rzeczywistym na dużą skalę.
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Co możesz zbudować z FalkorDB
FalkorDB to otwartoźródłowy silnik grafowej bazy danych zbudowany na bazie Redis, zaprojektowany do wysokowydajnych zapytań grafowych przy użyciu języka zapytań OpenCypher. Przechowuje dane grafowe natywnie w pamięci, umożliwiając czasy przechodzenia poniżej milisekundy przez złożone relacje między encjami — co czyni go idealnym rozwiązaniem dla potoków GraphRAG, silników rekomendacji, wykrywania oszustw, grafów tożsamości i analizy topologii sieci.
FalkorDB jest dostarczany z wbudowanym interfejsem użytkownika opartym na przeglądarce, dostępnym na porcie 3000, pozwalając na eksplorowanie grafów, uruchamianie zapytań Cypher i wizualizację relacji między węzłami i krawędziami bez żadnych dodatkowych narzędzi. Samodzielne hostowanie na własnym serwerze VPS zapewnia pełną kontrolę nad danymi grafowymi bez limitów zapytań, bez opłat za węzeł i z bezpośrednim dostępem do precyzyjnego dostrajania ustawień wydajności.
Główne cechy FalkorDB
Język zapytań OpenCypher
Twórz ekspresyjne zapytania grafowe używając OpenCypher, standardowego w branży deklaratywnego języka do przechodzenia przez węzły, krawędzie i wzorce.
Wbudowany interfejs sieciowy
Przeglądaj wykresy, uruchamiaj zapytania Cypher i wizualizuj relacje bezpośrednio w przeglądarce bez instalowania żadnych dodatkowych narzędzi klienckich.
Wydajność w pamięci
Dane grafowe są przechowywane natywnie w pamięci, umożliwiając czasy przejścia poniżej milisekundy, nawet w przypadku głęboko połączonych relacji wieloskokowych.
GraphRAG Gotowy
Zoptymalizowane dla potoków generowania wspomaganego wyszukiwaniem, które wymagają dokładnego i niskiego opóźnienia w przemierzaniu grafów wiedzy w czasie wnioskowania.
Zgodny z protokołem Redis
Obsługuje protokół Redis, dzięki czemu każda biblioteka klienta Redis może połączyć się z FalkorDB bez dodatkowych sterowników lub niestandardowych zestawów SDK.
Uwierzytelnianie hasłem
Zabezpiecz dostęp za pomocą uwierzytelniania hasłem na poziomie Redis, chroniąc Twoje dane grafowe przed nieautoryzowanymi połączeniami.
Dlaczego warto uruchomić FalkorDB na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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