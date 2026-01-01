Wdróż Dolibarr jednym kliknięciem.
Open-source platforma ERP i CRM do zarządzania sprzedażą, fakturowaniem, zapasami i operacjami biznesowymi.
Wybierz plan VPS dla Dolibarr
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Dolibarr
Dolibarr to modułowa, otwartoźródłowa platforma ERP i CRM, która obejmuje pełen zakres operacji biznesowych — zarządzanie klientami, ofertami, fakturami, zapasami, projektami, zasobami ludzkimi i księgowością — w jednym zintegrowanym systemie. Jej modułowa architektura pozwala aktywować tylko te funkcje, których potrzebuje Twoja firma, zachowując przejrzystość interfejsu w miarę wzrostu Twoich wymagań.
Samodzielne hostowanie Dolibarr na Twoim VPS oznacza, że Twoje dane finansowe, rejestry klientów i dokumenty biznesowe są przechowywane na infrastrukturze, którą w pełni kontrolujesz. Nie ma opłat licencyjnych za użytkownika, żadnych narzuconych przez dostawcę limitów przechowywania ani subskrypcji wymaganej do odblokowania zaawansowanych modułów — co czyni go opłacalnym, długoterminowym wyborem dla rozwijających się firm, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi operacyjnymi.
Główne cechy Dolibarr
Zintegrowany CRM
Śledź potencjalnych klientów, zarządzaj kontaktami i monitoruj lejek sprzedażowy od pierwszego kontaktu do podpisanej faktury w jednym miejscu.
Fakturowanie i wyceny
Generuj profesjonalne oferty, przekształcaj je w zamówienia i wystawiaj faktury z automatycznym śledzeniem płatności i przypomnieniami.
Zarządzanie magazynem
Monitoruj stany magazynowe, zarządzaj zamówieniami zakupu i śledź ruchy produktów między magazynami lub lokalizacjami.
Śledzenie projektów i czasu
Przypisuj zadania, rejestruj czas poświęcony na projekty i mierz rentowność dzięki wbudowanemu zarządzaniu zasobami i budżetem.
Modułowa architektura
Aktywuj tylko moduły, których Twoja firma potrzebuje dzisiaj, następnie włączaj dodatkowe funkcje w miarę rozwoju Twojej działalności.
Dlaczego warto uruchomić Dolibarr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.