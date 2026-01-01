Dolibarr to modułowa, otwartoźródłowa platforma ERP i CRM, która obejmuje pełen zakres operacji biznesowych — zarządzanie klientami, ofertami, fakturami, zapasami, projektami, zasobami ludzkimi i księgowością — w jednym zintegrowanym systemie. Jej modułowa architektura pozwala aktywować tylko te funkcje, których potrzebuje Twoja firma, zachowując przejrzystość interfejsu w miarę wzrostu Twoich wymagań.

Samodzielne hostowanie Dolibarr na Twoim VPS oznacza, że Twoje dane finansowe, rejestry klientów i dokumenty biznesowe są przechowywane na infrastrukturze, którą w pełni kontrolujesz. Nie ma opłat licencyjnych za użytkownika, żadnych narzuconych przez dostawcę limitów przechowywania ani subskrypcji wymaganej do odblokowania zaawansowanych modułów — co czyni go opłacalnym, długoterminowym wyborem dla rozwijających się firm, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi operacyjnymi.