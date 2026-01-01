Wdróż Reactive Resume jednym kliknięciem.
Darmowy kreator CV o otwartym kodzie źródłowym, który przechowuje Twoje dane zawodowe na Twoim własnym serwerze, a nie w chmurze zewnętrznej.
Wybierz plan VPS dla Reactive Resume
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Reactive Resume
Reactive Resume to kreator CV typu open-source, stawiający na prywatność, który daje Ci pełną kontrolę nad danymi dotyczącymi Twojej kariery. W przeciwieństwie do narzędzi SaaS do tworzenia CV, które przechowują Twoje informacje na serwerach stron trzecich, samodzielne hostowanie na VPS oznacza, że Twoje dane nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury. Twórz dopracowane CV, korzystając z ponad 14 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów, podglądaj zmiany w czasie rzeczywistym i eksportuj idealne pliki PDF — wszystko to bez konieczności tworzenia konta na cudzej platformie.
To wdrożenie zawiera wszystko, co potrzebne: PostgreSQL do danych użytkownika, bezgłowy renderer Chrome do generowania plików PDF oraz lokalny magazyn plików kompatybilny z S3. Opcjonalna pomoc w pisaniu z wykorzystaniem AI jest dostępna za pośrednictwem OpenAI, Google Gemini lub Anthropic Claude, jeśli dostarczysz klucz API.
Główne cechy Reactive Resume
14+ Szablony CV
Wybierz spośród profesjonalnie zaprojektowanych szablonów i dostosuj czcionki, kolory i układy do swojego osobistego stylu.
Eksport PDF z idealnym odwzorowaniem pikseli
Generuj pliki PDF za pomocą wbudowanego renderera headless Chrome — nie jest wymagana żadna usługa zewnętrzna ani wtyczka do przeglądarki.
Publiczne linki do udostępniania
Udostępnij swoje CV za pośrednictwem unikalnego adresu URL, który zawsze odzwierciedla Twoje najnowsze zmiany, bez ponownego wysyłania plików.
AI Asystent pisania
Ulepsz zawartość CV za pomocą sugestii od OpenAI, Google Gemini lub Anthropic Claude, używając własnego klucza API.
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
Zabezpiecz konta za pomocą 2FA opartego na TOTP i opcjonalnej obsługi kluczy dostępu do logowania bez hasła.
Dlaczego warto uruchomić Reactive Resume na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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