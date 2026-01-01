Reactive Resume to kreator CV typu open-source, stawiający na prywatność, który daje Ci pełną kontrolę nad danymi dotyczącymi Twojej kariery. W przeciwieństwie do narzędzi SaaS do tworzenia CV, które przechowują Twoje informacje na serwerach stron trzecich, samodzielne hostowanie na VPS oznacza, że Twoje dane nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury. Twórz dopracowane CV, korzystając z ponad 14 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów, podglądaj zmiany w czasie rzeczywistym i eksportuj idealne pliki PDF — wszystko to bez konieczności tworzenia konta na cudzej platformie.

To wdrożenie zawiera wszystko, co potrzebne: PostgreSQL do danych użytkownika, bezgłowy renderer Chrome do generowania plików PDF oraz lokalny magazyn plików kompatybilny z S3. Opcjonalna pomoc w pisaniu z wykorzystaniem AI jest dostępna za pośrednictwem OpenAI, Google Gemini lub Anthropic Claude, jeśli dostarczysz klucz API.