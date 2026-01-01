Wdróż Spree jednym kliknięciem.
Platforma e-commerce typu headless o otwartym kodzie źródłowym do tworzenia wielodostawcowych, B2B i transgranicznych sklepów internetowych.
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Co możesz zbudować z Spree
Spree to w pełni otwartą, bezgłową platformą e-commerce zbudowaną na Ruby on Rails, obsługującą wszystko, od sklepów z pojedynczymi produktami po rynki B2B dla przedsiębiorstw i platformy wielodostawców. Oferuje kompletne API REST, SDK TypeScript oraz gotowy do produkcji sklep internetowy Next.js, dzięki czemu możesz uruchomić w pełni spersonalizowany sklep internetowy bez budowania zaplecza od podstaw.
Samodzielne hostowanie Spree na własnym VPS-ie daje Ci pełną kontrolę nad danymi klientów, przepływami płatności i katalogiem produktów — bez podziału przychodów, bez opłat transakcyjnych i bez ograniczeń dostawców dotyczących tego, które bramki płatności lub usługi realizacji zamówień możesz podłączyć.
Główne cechy Spree
Architektura bezgłowa
Kompletne REST API i TypeScript SDK pozwalają zbudować dowolny sklep internetowy — Next.js, mobilny lub niestandardowy — podczas gdy Spree obsługuje całą logikę handlową za kulisami.
Rynek wielodostawców
Wbudowane zarządzanie dostawcami umożliwia prowadzenie marketplace'u z wieloma sprzedawcami, oddzielnymi katalogami i niezależną realizacją zamówień z jednej instalacji.
B2B Hurt
Twórz grupy klientów z niestandardowymi cenami, minimalnymi zamówieniami i warunkami kredytowania, aby prowadzić sprzedaż hurtową B2B obok Twojego sklepu B2C bez drugiej platformy.
Handel transgraniczny
Natywna obsługa wielu walut i wielu języków pozwala Ci sprzedawać globalnie bez wtyczek innych firm ani obejść dla poszczególnych krajów.
Pełnotekstowe wyszukiwanie produktów
Integracja Meilisearch zapewnia odporne na literówki wyszukiwanie produktów w milisekundach, z wbudowanym filtrowaniem fasetowym.
Dlaczego warto uruchomić Spree na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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