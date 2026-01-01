Spree to w pełni otwartą, bezgłową platformą e-commerce zbudowaną na Ruby on Rails, obsługującą wszystko, od sklepów z pojedynczymi produktami po rynki B2B dla przedsiębiorstw i platformy wielodostawców. Oferuje kompletne API REST, SDK TypeScript oraz gotowy do produkcji sklep internetowy Next.js, dzięki czemu możesz uruchomić w pełni spersonalizowany sklep internetowy bez budowania zaplecza od podstaw.

Samodzielne hostowanie Spree na własnym VPS-ie daje Ci pełną kontrolę nad danymi klientów, przepływami płatności i katalogiem produktów — bez podziału przychodów, bez opłat transakcyjnych i bez ograniczeń dostawców dotyczących tego, które bramki płatności lub usługi realizacji zamówień możesz podłączyć.