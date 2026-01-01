Wdróż OHDSI Atlas w instalacji jednym kliknięciem.
Otwarta platforma internetowa do obserwacyjnych badań zdrowotnych oparta na wspólnym modelu danych OMOP.
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Co możesz zbudować z OHDSI Atlas
OHDSI Atlas jest otwartym standardem społeczności do prowadzenia badań obserwacyjnych na danych zdrowotnych na poziomie pacjenta, przekształconych w Wspólny Model Danych OMOP. Badacze używają go do tworzenia kohort pacjentów, badania ustandaryzowanych słowników medycznych, projektowania badań szacowania efektów na poziomie populacji i charakteryzowania naturalnego przebiegu choroby bez pisania zapytań SQL.
Samodzielne hostowanie Atlasa na Twoim własnym VPS daje pełną kontrolę nad projektami badań, definicjami kohort i zestawami wyników, a jednocześnie jest dostarczany wstępnie załadowany z syntetycznym OMOP CDM Eunomia, dzięki czemu Możesz natychmiast zapoznać się z przepływem pracy. Dołączony back-end WebAPI i baza danych PostgreSQL sprawiają, że każda funkcja Atlasa działa od razu po wyjęciu z pudełka, bez konieczności oddzielnej konfiguracji hurtowni danych.
Główne cechy OHDSI Atlas
raportów OMOP CDM
Uruchom definicje kohort, charakteryzacje oraz badania na poziomie populacji dla dowolnej bazy danych przekonwertowanej do wspólnego modelu danych OMOP V5.
Eksplorator słownictwa
Wyszukaj SNOMED, RxNorm, LOINC i inne standardowe słowniki medyczne, aby zbudować zestawy pojęć, które łatwo przekładają się na różne źródła danych.
Kreator kohort
Zdefiniuj populacje pacjentów za pomocą wizualnego kreatora, wykorzystując kryteria włączenia, ekspozycje na leki i występowanie schorzeń, bez pisania kodu SQL.
Dane demonstracyjne Eunomia
Dostarczany z wstępnie załadowanym syntetycznym zestawem danych OHDSI Eunomia, dzięki czemu generowanie kohort, charakteryzacja i raporty Achillesa działają natychmiast.
WebAPI backend
Dołączona usługa Spring Boot WebAPI udostępnia pełne OHDSI REST API dla programistycznego dostępu z R, Pythona i innych klientów analitycznych.
Otwarty standard społeczności
Dołącza do ogólnoświatowej sieci badaczy stosujących te same metody na ponad miliardzie danych pacjentów wśród partnerów akademickich i przemysłowych.
Dlaczego warto uruchomić OHDSI Atlas na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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