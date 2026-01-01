OHDSI Atlas jest otwartym standardem społeczności do prowadzenia badań obserwacyjnych na danych zdrowotnych na poziomie pacjenta, przekształconych w Wspólny Model Danych OMOP. Badacze używają go do tworzenia kohort pacjentów, badania ustandaryzowanych słowników medycznych, projektowania badań szacowania efektów na poziomie populacji i charakteryzowania naturalnego przebiegu choroby bez pisania zapytań SQL.

Samodzielne hostowanie Atlasa na Twoim własnym VPS daje pełną kontrolę nad projektami badań, definicjami kohort i zestawami wyników, a jednocześnie jest dostarczany wstępnie załadowany z syntetycznym OMOP CDM Eunomia, dzięki czemu Możesz natychmiast zapoznać się z przepływem pracy. Dołączony back-end WebAPI i baza danych PostgreSQL sprawiają, że każda funkcja Atlasa działa od razu po wyjęciu z pudełka, bez konieczności oddzielnej konfiguracji hurtowni danych.