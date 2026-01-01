Wdróż Crontab UI za pomocą instalacji jednym kliknięciem.
Interfejs internetowy do bezpiecznego zarządzania zadaniami cron z importem, eksportem, kopią zapasową i uwierzytelnianiem HTTP.
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Co możesz zbudować z Crontab UI
Crontab UI to otwartoźródłowa aplikacja internetowa Node.js, która zastępuje podatną na błędy ręczną edycję crontab bezpiecznym, wizualnym interfejsem. Dodawanie, usuwanie, wstrzymywanie i wznawianie zadań wymaga jednego kliknięcia, a każda zmiana jest walidowana przed zastosowaniem, dzięki czemu literówka nie powoduje już jednoczesnego zawieszenia wszystkich Twoich zaplanowanych zadań.
Samodzielne hostowanie Crontab UI na Twoim własnym VPS daje Ci prywatny panel sterowania dla setek zadań cron z dziennikami błędów dla każdego zadania, automatycznymi kopiami zapasowymi przed ryzykownymi operacjami oraz importem/eksportem w celu replikacji tego samego harmonogramu na wielu maszynach. Wbudowane podstawowe uwierzytelnianie HTTP chroni interfejs bez konieczności stosowania zewnętrznego odwrotnego proxy lub dostawcy tożsamości.
Główne cechy Crontab UI
Bezpieczna edycja zadań
Dodawaj, edytuj, wstrzymuj, wznawiaj i usuwaj zadania cron za pośrednictwem zweryfikowanego interfejsu użytkownika, zamiast ryzykować błędy składniowe w surowych plikach crontab.
Import i eksport
Zaimportuj istniejący crontab w kilka sekund i wyeksportuj pełną konfigurację, aby ponownie wdrożyć ten sam harmonogram na innych maszynach bez SSH.
Automatyczne kopie zapasowe
Crontab UI tworzy kopię zapasową przed każdym importem i pozwala Ci tworzyć migawki i przywracać Twoje zadania na żądanie, aby odzyskać dane po błędach.
Dzienniki błędów zadań
Każde zaplanowane zadanie zapisuje swój własny dziennik błędów, dzięki czemu możesz kontrolować awarie i debugować problemy bez przeszukiwania współdzielonego dziennika systemowego.
Wysyłka i haki
Skonfiguruj powiadomienia e-mail lub wywołania zwrotne webhook dla każdego zadania, aby powiadomić Twój zespół lub uruchomić automatyzację niższego poziomu po każdym uruchomieniu.
Uwierzytelnianie HTTP
Chroń interfejs użytkownika sieci web za pomocą wbudowanego uwierzytelniania podstawowego, aby tylko autoryzowani użytkownicy mogli przeglądać lub modyfikować Twoje zaplanowane zadania.
Dlaczego warto uruchomić Crontab UI na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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