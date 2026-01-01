Crontab UI to otwartoźródłowa aplikacja internetowa Node.js, która zastępuje podatną na błędy ręczną edycję crontab bezpiecznym, wizualnym interfejsem. Dodawanie, usuwanie, wstrzymywanie i wznawianie zadań wymaga jednego kliknięcia, a każda zmiana jest walidowana przed zastosowaniem, dzięki czemu literówka nie powoduje już jednoczesnego zawieszenia wszystkich Twoich zaplanowanych zadań.

Samodzielne hostowanie Crontab UI na Twoim własnym VPS daje Ci prywatny panel sterowania dla setek zadań cron z dziennikami błędów dla każdego zadania, automatycznymi kopiami zapasowymi przed ryzykownymi operacjami oraz importem/eksportem w celu replikacji tego samego harmonogramu na wielu maszynach. Wbudowane podstawowe uwierzytelnianie HTTP chroni interfejs bez konieczności stosowania zewnętrznego odwrotnego proxy lub dostawcy tożsamości.