Wdróż MeTube jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany interfejs internetowy do pobierania filmów z YouTube i ponad 1 000 innych stron za pośrednictwem yt-dlp.
Wybierz plan VPS dla MeTube
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z MeTube
MeTube to przeglądarkowy interfejs dla yt-dlp, który pozwala pobierać filmy z YouTube i ponad 1 000 innych platform z dowolnego urządzenia bez instalowania oprogramowania. Obsługuje wybór jakości do 4K, ekstrakcję samego dźwięku do MP3, pobieranie playlist i kanałów oraz kolejkę pobierania w czasie rzeczywistym ze śledzeniem postępu — wszystko z czystego, przyjaznego dla urządzeń mobilnych interfejsu.
Samodzielne hostowanie MeTube na Twoim VPS oznacza, że pobieranie odbywa się z prędkością centrum danych, pliki są przechowywane po stronie serwera do późniejszego pobrania, a usługa działa nadal, gdy platformy się zmieniają — niezależnie od rozszerzeń przeglądarki, które przestają działać, lub komercyjnych narzędzi do pobierania, które narzucają limity jakości i wymagają kont.
Główne cechy MeTube
1 000+ Obsługiwanych witryn
Pobierz z YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud i ponad tysiąca innych platform wideo i audio.
Jakość do 4K
Wybierz dokładną rozdzielczość i format, którego potrzebujesz, w tym ekstrakcję samego dźwięku do formatu MP3 lub innych formatów.
Pobrane playlisty
Dodaj do kolejki całą playlistę lub kanał do pobierania wsadowego i pozwól serwerowi przetwarzać to w tle.
Dostęp przez przeglądarkę
Nie jest potrzebne żadne oprogramowanie klienckie — zarządzaj pobieraniem z dowolnego telefonu, tabletu lub komputera za pomocą przeglądarki internetowej.
Prędkości pobierania w centrum danych
Pobieranie odbywa się na Twoim VPS z pełną przepustowością serwera, zwalniając Twoje urządzenie lokalne i połączenie internetowe.
Dlaczego warto uruchomić MeTube na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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