MeTube to przeglądarkowy interfejs dla yt-dlp, który pozwala pobierać filmy z YouTube i ponad 1 000 innych platform z dowolnego urządzenia bez instalowania oprogramowania. Obsługuje wybór jakości do 4K, ekstrakcję samego dźwięku do MP3, pobieranie playlist i kanałów oraz kolejkę pobierania w czasie rzeczywistym ze śledzeniem postępu — wszystko z czystego, przyjaznego dla urządzeń mobilnych interfejsu.

Samodzielne hostowanie MeTube na Twoim VPS oznacza, że pobieranie odbywa się z prędkością centrum danych, pliki są przechowywane po stronie serwera do późniejszego pobrania, a usługa działa nadal, gdy platformy się zmieniają — niezależnie od rozszerzeń przeglądarki, które przestają działać, lub komercyjnych narzędzi do pobierania, które narzucają limity jakości i wymagają kont.