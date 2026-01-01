Wdróż Cross-seed jednym kliknięciem.
Zautomatyzowane narzędzie do cross-seedingu, które znajduje pasujące torrenty na prywatnych trackerach, aby zmaksymalizować Twój współczynnik udostępniania.
Wybierz plan VPS dla Cross-seed
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Cross-seed
Cross-seed to narzędzie automatyzacji o otwartym kodzie źródłowym, zaprojektowane, aby pomóc użytkownikom torrentów znajdować i dodawać cross-seedy — torrenty, które istnieją na wielu prywatnych trackerach, ale współdzielą identyczne pliki. Porównując Twoje istniejące pobrane pliki z indeksatorami takimi jak Prowlarr czy Jackett, identyfikuje pasujące wydania i automatycznie dodaje je do Twojego klienta torrent, pozwalając Ci seedować na dodatkowych trackerach bez ponownego pobierania jakichkolwiek danych.
Uruchomienie Cross-seed na VPS zapewnia ciągłe działanie 24/7, skanując w poszukiwaniu nowych możliwości cross-seed, gdy tylko się pojawią. Integruje się z popularnymi klientami torrent, w tym qBittorrent, Deluge i rTorrent, i obsługuje dopasowywanie oparte na danych, które działa nawet wtedy, gdy nazwy wydań różnią się między trackerami.
Główne cechy Cross-seed
Automatyczne rozsiewanie krzyżowe
Skanuje Twoje istniejące pobrane pliki i znajduje pasujące torrenty na innych trackerach, dzięki czemu możesz udostępniać więcej bez pobierania niczego dodatkowego.
Obsługa wielu trackerów
Łączy się z Prowlarr lub Jackett, aby przeszukiwać dziesiątki prywatnych i publicznych trackerów jednocześnie z poziomu jednej konfiguracji.
Integracja klienta Torrent
Działa natywnie z qBittorrent, Deluge, Transmission i rTorrent, aby wstrzykiwać torrenty cross-seed bezpośrednio do Twojego klienta.
Dopasowanie oparte na danych
Dopasowuje torrenty na podstawie zawartości pliku i rozmiaru, a nie tylko nazw, wykrywając cross-seedy nawet wtedy, gdy tytuły wydań różnią się między trackerami.
Tryb demona
Działa jako trwała usługa działająca w tle, która monitoruje nowe pobrania i automatycznie znajduje możliwości cross-seedingu w czasie rzeczywistym.
Dlaczego warto uruchomić Cross-seed na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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