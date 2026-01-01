Cross-seed to narzędzie automatyzacji o otwartym kodzie źródłowym, zaprojektowane, aby pomóc użytkownikom torrentów znajdować i dodawać cross-seedy — torrenty, które istnieją na wielu prywatnych trackerach, ale współdzielą identyczne pliki. Porównując Twoje istniejące pobrane pliki z indeksatorami takimi jak Prowlarr czy Jackett, identyfikuje pasujące wydania i automatycznie dodaje je do Twojego klienta torrent, pozwalając Ci seedować na dodatkowych trackerach bez ponownego pobierania jakichkolwiek danych.

Uruchomienie Cross-seed na VPS zapewnia ciągłe działanie 24/7, skanując w poszukiwaniu nowych możliwości cross-seed, gdy tylko się pojawią. Integruje się z popularnymi klientami torrent, w tym qBittorrent, Deluge i rTorrent, i obsługuje dopasowywanie oparte na danych, które działa nawet wtedy, gdy nazwy wydań różnią się między trackerami.