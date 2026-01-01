Wdróż Element jednym kliknięciem.
Bezpieczny klient komunikacyjny oparty na Matrix z kompleksowym szyfrowaniem dla zespołów i społeczności, które są właścicielami swoich danych.
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Co możesz zbudować z Element
Element to otwartoźródłowa platforma do przesyłania wiadomości i współpracy zbudowana na protokole Matrix. Domyślnie zapewnia kompleksowo szyfrowane wiadomości, połączenia głosowe i wideo oraz udostępnianie plików, z możliwością połączenia się z dowolnym serwerem domowym Matrix — w tym z samodzielnie hostowanymi instancjami Synapse lub publicznymi serwerami, takimi jak matrix.org.
Samodzielne hostowanie Elementu na Twoim VPS-ie utrzymuje infrastrukturę komunikacyjną pod Twoją kontrolą. Możesz konfigurować ustawienia federacji, egzekwować zasady bezpieczeństwa, integrować się z własnym serwerem domowym Matrix i zapewnić, że poufne komunikacje biznesowe nigdy nie przejdą przez infrastrukturę chmurową stron trzecich.
Główne cechy Element
Szyfrowanie end-to-end
Wszystkie wiadomości są domyślnie szyfrowane przy użyciu protokołu Matrix Olm/Megolm, zapewniając, że tylko zamierzeni uczestnicy mogą czytać rozmowy.
Otwarta Sieć Matrix
Połącz się z dowolnym serwerem domowym Matrix i komunikuj się z różnymi klientami kompatybilnymi z Matrix, umożliwiając federację bez blokady platformy.
Synchronizacja Międzyplatformowa
Zsynchronizowana historia wiadomości dostępna na platformach web, desktop, iOS i Android zapewnia dostęp do rozmów na każdym urządzeniu w czasie rzeczywistym.
Połączenia głosowe i wideo
Wbudowane szyfrowane połączenia głosowe i wideo z udostępnianiem ekranu obsługują współpracę w czasie rzeczywistym bez opuszczania interfejsu wiadomości.
Integracje mostowe
Mosty łączą Element ze Slackiem, IRC, Telegramem i innymi platformami komunikacyjnymi, konsolidując komunikację w jeden interfejs.
Dlaczego warto uruchomić Element na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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