Element to otwartoźródłowa platforma do przesyłania wiadomości i współpracy zbudowana na protokole Matrix. Domyślnie zapewnia kompleksowo szyfrowane wiadomości, połączenia głosowe i wideo oraz udostępnianie plików, z możliwością połączenia się z dowolnym serwerem domowym Matrix — w tym z samodzielnie hostowanymi instancjami Synapse lub publicznymi serwerami, takimi jak matrix.org.

Samodzielne hostowanie Elementu na Twoim VPS-ie utrzymuje infrastrukturę komunikacyjną pod Twoją kontrolą. Możesz konfigurować ustawienia federacji, egzekwować zasady bezpieczeństwa, integrować się z własnym serwerem domowym Matrix i zapewnić, że poufne komunikacje biznesowe nigdy nie przejdą przez infrastrukturę chmurową stron trzecich.