Pterodactyl to wiodący panel open-source do zarządzania serwerami gier, cieszący się zaufaniem dostawców hostingu i społeczności graczy na całym świecie. Każdy serwer gier działa we własnym kontenerze Docker, zapobiegając konfliktom zasobów i chroniąc przed wpływem skompromitowanego serwera na inne na tej samej maszynie. Nowoczesny interfejs oparty na React zapewnia właścicielom serwerów dostęp do konsoli w czasie rzeczywistym, zarządzanie plikami, planowanie kopii zapasowych i monitorowanie zasobów.

Samodzielne hostowanie Pterodactyl eliminuje opłaty za serwer pobierane przez zarządzane platformy hostingowe i daje administratorom pełną kontrolę nad brandingiem, integracjami uwierzytelniania oraz niestandardowymi jajkami (eggs) dla nieobsługiwanych gier. To wdrożenie obejmuje Panel z MariaDB i Redis — Wings musi być zainstalowany oddzielnie na węzłach, na których będą działać serwery gier.