Wdróż Pterodactyl jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowy panel zarządzania serwerami gier z izolacją Docker, konsolą w czasie rzeczywistym i obsługą setek gier.
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Co możesz zbudować z Pterodactyl
Pterodactyl to wiodący panel open-source do zarządzania serwerami gier, cieszący się zaufaniem dostawców hostingu i społeczności graczy na całym świecie. Każdy serwer gier działa we własnym kontenerze Docker, zapobiegając konfliktom zasobów i chroniąc przed wpływem skompromitowanego serwera na inne na tej samej maszynie. Nowoczesny interfejs oparty na React zapewnia właścicielom serwerów dostęp do konsoli w czasie rzeczywistym, zarządzanie plikami, planowanie kopii zapasowych i monitorowanie zasobów.
Samodzielne hostowanie Pterodactyl eliminuje opłaty za serwer pobierane przez zarządzane platformy hostingowe i daje administratorom pełną kontrolę nad brandingiem, integracjami uwierzytelniania oraz niestandardowymi jajkami (eggs) dla nieobsługiwanych gier. To wdrożenie obejmuje Panel z MariaDB i Redis — Wings musi być zainstalowany oddzielnie na węzłach, na których będą działać serwery gier.
Główne cechy Pterodactyl
Izolacja Docker
Każdy serwer gier działa we własnym kontenerze, zapobiegając konfliktom zasobów i zapewniając bezpieczeństwo systemu hosta, nawet jeśli serwer zostanie naruszony.
Konsola w czasie rzeczywistym
Konsola internetowa oparta na WebSocket daje graczom i administratorom dostęp w czasie rzeczywistym do danych wyjściowych serwera i poleceń bezpośrednio z przeglądarki.
Automatyczne kopie zapasowe
Wbudowane planowanie kopii zapasowych przechowuje migawki serwera w pamięci masowej zgodnej z S3, chroniąc dane świata gry bez ręcznej interwencji.
Skalowanie wielowęzłowe
Zarządzaj serwerami gier rozłożonymi na wielu fizycznych maszynach z jednego Panelu, skalując pojemność poprzez dodawanie węzłów Wings w miarę wzrostu zapotrzebowania.
Jajka Społeczności
Setki jajek stworzonych przez społeczność obejmują Minecraft, Rust, ARK, Counter-Strike i wiele innych — wdróż dowolną obsługiwaną grę w kilka sekund.
Dlaczego warto uruchomić Pterodactyl na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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