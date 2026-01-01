Topola Genealogy Viewer to otwarta aplikacja internetowa, która przekształca standardowe eksporty GEDCOM z dowolnego programu genealogicznego w interaktywne, nawigowalne wykresy drzewa genealogicznego. Renderuje widoki klepsydry i wszystkich krewnych, umożliwia badaczom kliknięcie dowolnej osoby, aby ponownie skupić drzewo, oraz obsługuje drukowanie lub eksportowanie do formatów PDF, PNG i SVG w celu udostępniania offline.

Samodzielne hostowanie Topoli na Twoim własnym VPS utrzymuje wrażliwe dane genealogiczne — imiona, daty urodzenia, żyjących krewnych — całkowicie na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Przeglądarka przetwarza pliki GEDCOM po stronie klienta w przeglądarce, a prywatne wdrożenie eliminuje wszelką zależność od hostingu stron trzecich dla towarzystw genealogicznych, archiwów lub historyków rodzinnych obsługujących krewnych w całej sieci.