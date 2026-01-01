Wdróż Topola Genealogy Viewer jednym kliknięciem.
Interaktywna przeglądarka GEDCOM, która renderuje wykresy klepsydrowe przodków bezpośrednio z plików Twojego drzewa genealogicznego.
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Co możesz zbudować z Topola Genealogy Viewer
Topola Genealogy Viewer to otwarta aplikacja internetowa, która przekształca standardowe eksporty GEDCOM z dowolnego programu genealogicznego w interaktywne, nawigowalne wykresy drzewa genealogicznego. Renderuje widoki klepsydry i wszystkich krewnych, umożliwia badaczom kliknięcie dowolnej osoby, aby ponownie skupić drzewo, oraz obsługuje drukowanie lub eksportowanie do formatów PDF, PNG i SVG w celu udostępniania offline.
Samodzielne hostowanie Topoli na Twoim własnym VPS utrzymuje wrażliwe dane genealogiczne — imiona, daty urodzenia, żyjących krewnych — całkowicie na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Przeglądarka przetwarza pliki GEDCOM po stronie klienta w przeglądarce, a prywatne wdrożenie eliminuje wszelką zależność od hostingu stron trzecich dla towarzystw genealogicznych, archiwów lub historyków rodzinnych obsługujących krewnych w całej sieci.
Główne cechy Topola Genealogy Viewer
Wsparcie standardu GEDCOM
Wczytuje standardowe pliki GEDCOM wyeksportowane z Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker i każdego innego narzędzia genealogicznego — konwersja nie jest wymagana.
Interaktywny wykres klepsydrowy
Kliknij dowolną osobę, aby ponownie wyśrodkować drzewo i eksplorować przodków oraz potomków w jednym płynnym widoku z płynnymi animacjami przejścia.
Prywatność po stronie klienta
Pliki GEDCOM są parsowane w całości w przeglądarce, dzięki czemu dane genealogiczne nigdy nie trafiają do serwerowej bazy danych ani zewnętrznej usługi.
Eksportuj i drukuj
Eksportuj drzewa do formatu PDF, PNG lub SVG i wydrukuj pełny wykres genealogiczny do segregatorów archiwalnych, spotkań rodzinnych lub udostępniania wyników badań.
Udostępnianie za pomocą adresu URL
Generuj bezpośrednie linki, które ładują plik GEDCOM bezpośrednio z adresu URL, idealne do osadzania drzew genealogicznych na osobistych stronach lub wiki.
Gramps i WikiTree gotowe
Integruje się z Gramps za pośrednictwem wtyczki Interaktywne Drzewo Rodzinne i przegląda profile WikiTree natywnie za pośrednictwem dynamicznego widoku drzewa.
Dlaczego warto uruchomić Topola Genealogy Viewer na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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