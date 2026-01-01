Wdróż BookStack z instalacją jednym kliknięciem.
Platforma wiki hostowana samodzielnie ze strukturyzowaną hierarchią Książek, Rozdziałów i Stron do zorganizowanej dokumentacji zespołowej.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z BookStack
BookStack to darmowe, otwarte wiki zbudowane na Laravel, które organizuje dokumentację w trójpoziomową hierarchię Książek, Rozdziałów i Stron — odzwierciedlając naturalny sposób myślenia ludzi o ustrukturyzowanej treści. Edytor WYSIWYG, wbudowany tryb Markdown i integracja diagramów draw.io oznaczają, że zespoły mogą tworzyć i ilustrować dokumentację bez opuszczania platformy.
Samodzielne hostowanie BookStack na Twoim własnym VPS utrzymuje wrażliwą dokumentację wewnętrzną — instrukcje operacyjne, decyzje architektoniczne, polityki HR — w całości w Twojej infrastrukturze, bez kosztów za użytkownika i bez dostępu stron trzecich do Twoich treści. Uprawnienia oparte na rolach pozwalają Ci dokładnie kontrolować, kto może czytać lub edytować każdą sekcję bazy wiedzy.
Główne cechy BookStack
Ustrukturyzowana hierarchia
Książki, Rozdziały i Strony utrzymują dokumentację zorganizowaną i łatwą w nawigacji, w miarę jak baza wiedzy rozrasta się do tysięcy wpisów.
WYSIWYG i Edytory Markdown
Writers choose their preferred editing experience — a visual block editor or raw Markdown with live preview — on a per-page basis.
Uprawnienia oparte na rolach
Szczegółowa kontrola dostępu na poziomie książki, rozdziału i strony pozwala segmentować dokumentację między zespołami, wykonawcami i czytelnikami publicznymi.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Szybkie wyszukiwanie we wszystkich tekstach stron, nagłówkach i metadanych oznacza, że użytkownicy znajdują odpowiedzi bez konieczności wiedzy, gdzie treść jest przechowywana.
Historia zmian strony
Każda edycja jest wersjonowana z podglądem różnic i przywracaniem jednym kliknięciem, zapewniając ścieżkę audytu i siatkę bezpieczeństwa dla dokumentacji tworzonej wspólnie.
Dlaczego warto uruchomić BookStack na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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