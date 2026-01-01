BookStack to darmowe, otwarte wiki zbudowane na Laravel, które organizuje dokumentację w trójpoziomową hierarchię Książek, Rozdziałów i Stron — odzwierciedlając naturalny sposób myślenia ludzi o ustrukturyzowanej treści. Edytor WYSIWYG, wbudowany tryb Markdown i integracja diagramów draw.io oznaczają, że zespoły mogą tworzyć i ilustrować dokumentację bez opuszczania platformy.

Samodzielne hostowanie BookStack na Twoim własnym VPS utrzymuje wrażliwą dokumentację wewnętrzną — instrukcje operacyjne, decyzje architektoniczne, polityki HR — w całości w Twojej infrastrukturze, bez kosztów za użytkownika i bez dostępu stron trzecich do Twoich treści. Uprawnienia oparte na rolach pozwalają Ci dokładnie kontrolować, kto może czytać lub edytować każdą sekcję bazy wiedzy.