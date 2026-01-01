Littlelink-Server to lekka, open source, bezstanowa usługa linków w bio, stworzona jako samodzielnie hostowana alternatywa dla Linktree. Renderuje ona pojedynczą stronę docelową, która agreguje wszystkie Twoje ważne linki — profile społecznościowe, kanały treści, e-mail, strony z darowiznami — za jednym krótkim adresem URL, który możesz umieścić w dowolnym bio.

Ponieważ cała strona jest generowana ze zmiennych środowiskowych, nie ma bazy danych, panelu administracyjnego ani opłat za użytkownika. Samodzielne hostowanie na Twoim własnym VPS utrzymuje ruch odwiedzających, branding i analitykę na infrastrukturze, którą kontrolujesz, z pełną własnością domeny i zerową ilością danych udostępnianych platformie zewnętrznej.