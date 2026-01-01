Wdróż Littlelink-Server jednym kliknięciem.
Bezstanowa, samodzielnie hostowana alternatywa dla Linktree dla stron bio twórców, z dziesiątkami wbudowanych przycisków mediów społecznościowych.
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Co możesz zbudować z Littlelink-Server
Littlelink-Server to lekka, open source, bezstanowa usługa linków w bio, stworzona jako samodzielnie hostowana alternatywa dla Linktree. Renderuje ona pojedynczą stronę docelową, która agreguje wszystkie Twoje ważne linki — profile społecznościowe, kanały treści, e-mail, strony z darowiznami — za jednym krótkim adresem URL, który możesz umieścić w dowolnym bio.
Ponieważ cała strona jest generowana ze zmiennych środowiskowych, nie ma bazy danych, panelu administracyjnego ani opłat za użytkownika. Samodzielne hostowanie na Twoim własnym VPS utrzymuje ruch odwiedzających, branding i analitykę na infrastrukturze, którą kontrolujesz, z pełną własnością domeny i zerową ilością danych udostępnianych platformie zewnętrznej.
Główne cechy Littlelink-Server
Kontener bezstanowy
Baza danych ani trwała pamięć masowa nie są wymagane — cała strona renderuje się ze zmiennych środowiskowych, co sprawia, że wdrożenia są szybkie i jednorazowe.
150+ przycisków marki
Dostarczany z natywnymi, rozpoznawalnymi przyciskami dla GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify i ponad stu innych usług, dostępnych od razu.
Jasne i ciemne motywy
Wybierz spośród wbudowanych jasnych i ciemnych trybów prezentacji, aby dopasować do Twojej osobistej marki, bez pisania niestandardowego CSS.
Własna kolejność przycisków
Zmień kolejność wyświetlania linków, używając prostej listy oddzielonej przecinkami, aby najważniejsze miejsca docelowe pozostały widoczne bez przewijania.
Metadane Open Graph
Zawiera konfigurowalne tagi Open Graph i Twitter Card, dzięki czemu podglądy na platformach społecznościowych czysto wyświetlają Twój awatar, imię i nazwisko oraz biogram.
Opcjonalne raporty Umami
Integruje się z samodzielnie hostowanym Umami, aby prywatnie śledzić kliknięcia linków bez plików cookie stron trzecich ani zewnętrznych trackerów.
Dlaczego warto uruchomić Littlelink-Server na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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