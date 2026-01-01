Wdróż LDAP Account Manager za pomocą instalacji jednym kliknięciem.
Interfejs webowy do zarządzania użytkownikami, grupami i obiektami w katalogu OpenLDAP za pomocą przyjaznego interfejsu przeglądarki.
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Co możesz zbudować z LDAP Account Manager
LDAP Account Manager (LAM) to dojrzały, otwarty interfejs webowy do zarządzania kontami przechowywanymi w katalogu LDAP. Zamiast edytować pliki LDIF lub zmagać się z poleceniami ldapsearch i ldapmodify, administratorzy zarządzają użytkownikami Unix i Samba, grupami, hostami, wpisami DHCP, kontami Kopano i rozszerzeniami Asterisk za pośrednictwem przeglądarki. LAM rozumie najpopularniejsze schematy LDAP od razu po instalacji i dostarcza edytory uwzględniające typy dla każdego z nich.
Ten szablon łączy LAM z serwerem katalogowym OpenLDAP, dzięki czemu cały stos tożsamości działa na jednym serwerze VPS za Traefik HTTPS. Samodzielne hostowanie LAM utrzymuje dane uwierzytelniające katalogu, członkostwa w grupach i dane tożsamości w Twojej własnej infrastrukturze, bez polegania na zewnętrznych dostawcach tożsamości lub opłatach SaaS za użytkownika.
Główne cechy LDAP Account Manager
Przeglądarkowy interfejs administracyjny
Zarządzaj użytkownikami, grupami, hostami i innymi obiektami LDAP za pośrednictwem interfejsu internetowego opartego na zakładkach zamiast plików LDIF i narzędzi wiersza poleceń.
Zintegrowany serwer OpenLDAP
Dostarczany z katalogiem OpenLDAP wstępnie skonfigurowanym pod wybrany bazowy DN, dzięki czemu wdrożenie zapewnia zarówno katalog, jak i interfejs użytkownika do jego zarządzania.
Moduły typu konta
Wbudowane edytory dla kont Unix, domen Samba, Kopano, Asterisk, DHCP, aliasów pocztowych i FreeRadius obejmują większość schematów katalogów bez niestandardowego kodu.
Import CSV i eksport PDF
Masowo twórz konta z arkuszy kalkulacyjnych i generuj arkusze kont PDF do druku dla nowych pracowników bezpośrednio z danych katalogu.
Szczegółowa kontrola dostępu
Profile serwerów, profile kont i uprawnienia na poziomie modułów pozwalają delegować części administracji katalogami bez przyznawania pełnych praw administratora LDAP.
Wielojęzyczny interfejs
Przetłumaczone na kilkanaście języków, dzięki czemu zespoły administracyjne mogą pracować w preferowanym przez siebie języku w oparciu o ten sam współdzielony katalog.
Dlaczego warto uruchomić LDAP Account Manager na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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