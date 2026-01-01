LDAP Account Manager (LAM) to dojrzały, otwarty interfejs webowy do zarządzania kontami przechowywanymi w katalogu LDAP. Zamiast edytować pliki LDIF lub zmagać się z poleceniami ldapsearch i ldapmodify, administratorzy zarządzają użytkownikami Unix i Samba, grupami, hostami, wpisami DHCP, kontami Kopano i rozszerzeniami Asterisk za pośrednictwem przeglądarki. LAM rozumie najpopularniejsze schematy LDAP od razu po instalacji i dostarcza edytory uwzględniające typy dla każdego z nich.

Ten szablon łączy LAM z serwerem katalogowym OpenLDAP, dzięki czemu cały stos tożsamości działa na jednym serwerze VPS za Traefik HTTPS. Samodzielne hostowanie LAM utrzymuje dane uwierzytelniające katalogu, członkostwa w grupach i dane tożsamości w Twojej własnej infrastrukturze, bez polegania na zewnętrznych dostawcach tożsamości lub opłatach SaaS za użytkownika.