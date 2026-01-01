Neo4j to najczęściej wdrażana na świecie grafowa baza danych, przechowująca dane w postaci węzłów i relacji, a nie wierszy i tabel. Ten natywny model grafowy sprawia, że wyjątkowo szybko przemierza połączenia — niezależnie od tego, czy znajdujesz najkrótszą ścieżkę między dwiema osobami, wykrywasz sieci oszustw, czy generujesz rekomendacje produktów — bez kosztownych złączeń, które spowalniają relacyjne bazy danych w przypadku problemów z połączonymi danymi.

Samodzielne hostowanie Neo4j na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad modelem danych, konfiguracją pamięci i uprawnieniami dostępu. Unikasz opłat za zapytania w chmurze, jednocześnie zachowując wrażliwe dane relacyjne — takie jak sieci użytkowników, grafy transakcji i hierarchie organizacyjne — w całości na infrastrukturze, którą kontrolujesz.