Wdróż Neo4j jednym kliknięciem.
Wiodąca na świecie grafowa baza danych typu open source, zbudowana do przechowywania i wysyłania zapytań do głęboko połączonych danych na dużą skalę.
Wybierz plan VPS dla Neo4j
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Neo4j
Neo4j to najczęściej wdrażana na świecie grafowa baza danych, przechowująca dane w postaci węzłów i relacji, a nie wierszy i tabel. Ten natywny model grafowy sprawia, że wyjątkowo szybko przemierza połączenia — niezależnie od tego, czy znajdujesz najkrótszą ścieżkę między dwiema osobami, wykrywasz sieci oszustw, czy generujesz rekomendacje produktów — bez kosztownych złączeń, które spowalniają relacyjne bazy danych w przypadku problemów z połączonymi danymi.
Samodzielne hostowanie Neo4j na własnym serwerze VPS daje Ci pełną kontrolę nad modelem danych, konfiguracją pamięci i uprawnieniami dostępu. Unikasz opłat za zapytania w chmurze, jednocześnie zachowując wrażliwe dane relacyjne — takie jak sieci użytkowników, grafy transakcji i hierarchie organizacyjne — w całości na infrastrukturze, którą kontrolujesz.
Główne cechy Neo4j
Natywny magazyn grafów
Dane są fizycznie przechowywane jako węzły i relacje, dzięki czemu przechodzenie grafów odbywa się w stałym czasie niezależnie od całkowitego rozmiaru zbioru danych — czego bazy danych relacyjnych nie są w stanie dorównać.
Cypher Query Language
Cypher to ekspresyjny język zapytań dopasowujący wzorce, stworzony specjalnie dla grafów, pozwalający opisywać złożone zapytania relacyjne w czytelnej, podobnej do SQL składni.
Wbudowany interfejs użytkownika przeglądarki
Neo4j Browser zapewnia interaktywny interfejs wizualny do pisania zapytań, eksplorowania Twojego wykresu i renderowania wyników jako interaktywnych diagramów węzeł-relacja.
Transakcje ACID
Pełna zgodność z ACID zapewnia spójność i trwałość danych, czyniąc Neo4j odpowiednim do obciążeń produkcyjnych, gdzie poprawność jest bezkompromisowa.
REST i Bolt APIs
Binarny protokół Bolt i interfejs API HTTP REST umożliwiają każdej aplikacji połączenie się z Neo4j za pomocą oficjalnych sterowników dostępnych dla Python, Java, JavaScript, Go, .NET i innych.
Algorytmy grafowe
Biblioteka Graph Data Science oferuje ponad 65 algorytmów — PageRank, wykrywanie społeczności, znajdowanie ścieżek — działających bezpośrednio na Twoim grafie bez eksportowania danych.
Dlaczego warto uruchomić Neo4j na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.