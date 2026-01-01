Dragonfly to nowoczesny magazyn danych w pamięci, który jest w pełni kompatybilny z interfejsami API Redis i Memcached, co oznacza, że każda istniejąca aplikacja korzystająca z Redis może przełączyć się na Dragonfly, zmieniając jedynie ciąg połączenia. Zbudowany od podstaw dla wielordzeniowych procesorów CPU, wykorzystujący architekturę thread-per-core bez współdzielenia zasobów, Dragonfly zapewnia do 25 razy większą przepustowość niż Redis na tym samym sprzęcie, przy jednoczesnym zużyciu znacznie mniejszej ilości pamięci dla tego samego zestawu danych.

Samodzielne hostowanie Dragonfly zapewnia Twoim aplikacjom wysokowydajną pamięć podręczną i magazyn struktur danych bez kosztów za operację lub limitów połączeń. Wbudowana konsola administracyjna HTTP zapewnia metryki serwera i diagnostykę dostępne z dowolnej przeglądarki, wraz z pełną kompatybilnością z Redis CLI i każdą biblioteką klienta Redis.