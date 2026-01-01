Wdróż Dragonfly jednym kliknięciem.
Wysokowydajny, kompatybilny z Redis magazyn danych w pamięci, zaprojektowany dla nowoczesnego sprzętu, aby zapewnić do 25 razy większą przepustowość niż Redis.
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Co możesz zbudować z Dragonfly
Dragonfly to nowoczesny magazyn danych w pamięci, który jest w pełni kompatybilny z interfejsami API Redis i Memcached, co oznacza, że każda istniejąca aplikacja korzystająca z Redis może przełączyć się na Dragonfly, zmieniając jedynie ciąg połączenia. Zbudowany od podstaw dla wielordzeniowych procesorów CPU, wykorzystujący architekturę thread-per-core bez współdzielenia zasobów, Dragonfly zapewnia do 25 razy większą przepustowość niż Redis na tym samym sprzęcie, przy jednoczesnym zużyciu znacznie mniejszej ilości pamięci dla tego samego zestawu danych.
Samodzielne hostowanie Dragonfly zapewnia Twoim aplikacjom wysokowydajną pamięć podręczną i magazyn struktur danych bez kosztów za operację lub limitów połączeń. Wbudowana konsola administracyjna HTTP zapewnia metryki serwera i diagnostykę dostępne z dowolnej przeglądarki, wraz z pełną kompatybilnością z Redis CLI i każdą biblioteką klienta Redis.
Główne cechy Dragonfly
Kompatybilne z API Redis
Wdróż jako zamiennik Redis — każda aplikacja korzystająca z biblioteki klienta Redis działa z Dragonfly, zmieniając jedynie ciąg połączenia.
25× przepustowość Redis
Wielowątkowa architektura bez współdzielenia zasobów nasyca wszystkie rdzenie procesora, zapewniając do 25 razy więcej operacji na sekundę niż jednowątkowy Redis na tym samym sprzęcie.
Niższe użycie pamięci
Nowatorskie implementacje struktur danych zmniejszają zużycie pamięci nawet o 30% w porównaniu do Redis dla tego samego zestawu danych, pozwalając Ci przechowywać więcej danych na mniejszym serwerze VPS.
Wbudowana Konsola administracyjna
Interfejs administracyjny HTTP na tym samym porcie zapewnia statystyki serwera, zużycie pamięci i diagnostykę, dostępne bezpośrednio z przeglądarki.
Kompatybilny z Memcached
Akceptuje polecenia protokołu tekstowego Memcached oprócz poleceń Redis, czyniąc go bezproblemowym zamiennikiem dla obu systemów buforowania jednocześnie.
Dlaczego warto uruchomić Dragonfly na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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