Ralph to system open-source do zarządzania zasobami i CMDB (Configuration Management Database) zbudowany przez Allegro do zarządzania infrastrukturą IT na dużą skalę. Obejmuje on cały cykl życia zasobów — od zakupu i przypisania po wycofanie z użytku — zarówno w szafach serwerowych centrów danych, jak i w środowiskach biurowych, z wbudowaną wizualizacją centrum danych dla układów szaf serwerowych i planowania mocy.

Samodzielne hostowanie Ralph na Twoim VPS zapewnia Twojemu zespołowi IT jedno źródło prawdy dla inwentaryzacji sprzętu, licencji oprogramowania, umów i porozumień wsparcia bez kosztów subskrypcji za każdy zasób. Kompleksowe REST API sprawia, że Ralph jest łatwy do zintegrowania z istniejącymi systemami zgłoszeń, monitorowania i zaopatrzenia.