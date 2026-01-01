Wdróż Ralph jednym kliknięciem.
Platforma open-source do zarządzania zasobami IT i infrastrukturą centrum danych z pełnym API REST.
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Co możesz zbudować z Ralph
Ralph to system open-source do zarządzania zasobami i CMDB (Configuration Management Database) zbudowany przez Allegro do zarządzania infrastrukturą IT na dużą skalę. Obejmuje on cały cykl życia zasobów — od zakupu i przypisania po wycofanie z użytku — zarówno w szafach serwerowych centrów danych, jak i w środowiskach biurowych, z wbudowaną wizualizacją centrum danych dla układów szaf serwerowych i planowania mocy.
Samodzielne hostowanie Ralph na Twoim VPS zapewnia Twojemu zespołowi IT jedno źródło prawdy dla inwentaryzacji sprzętu, licencji oprogramowania, umów i porozumień wsparcia bez kosztów subskrypcji za każdy zasób. Kompleksowe REST API sprawia, że Ralph jest łatwy do zintegrowania z istniejącymi systemami zgłoszeń, monitorowania i zaopatrzenia.
Główne cechy Ralph
Śledzenie cyklu życia zasobów
Śledź każdy zasób od zamówienia zakupu, poprzez przypisanie, konserwację i wycofanie z użytku, z pełną historią i ścieżką audytu, dla zapewnienia zgodności i raportowania kosztów.
Wizualizacja centrum danych
Mapuj fizyczne układy szaf serwerowych z rozmieszczeniem typu drag-and-drop, monitoruj zużycie energii na szafę serwerową i planuj rozbudowę pojemności, zanim dotrze sprzęt.
REST API
Kompleksowe API REST umożliwia integrację Ralph z systemami zgłoszeń, platformami monitorującymi i narzędziami do zamówień w celu automatyzacji aktualizacji zapasów i eliminacji duplikowania wprowadzania danych.
Zarządzanie licencjami oprogramowania
Śledź licencje oprogramowania, umowy i umowy wsparcia wraz z zasobami sprzętowymi, abyś zawsze wiedział(a), co jest licencjonowane, gdzie jest wdrożone i kiedy przypada termin odnowienia.
Niestandardowe przepływy pracy
Zdefiniuj elastyczne stany przepływu pracy dla etapów cyklu życia zasobów, aby Twoje procesy zaopatrzenia, operacji i wycofywania z użytku były konsekwentnie egzekwowane w całym zespole.
Dlaczego warto uruchomić Ralph na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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