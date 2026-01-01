Lowcoder to platforma low-code o otwartym kodzie źródłowym, która umożliwia programistom i zespołom operacyjnym tworzenie wewnętrznych narzędzi, paneli administracyjnych i portali dla klientów za pomocą wizualnego edytora „drag-and-drop”. Dzięki ponad 50 komponentom, natywnym łącznikom dla baz danych i interfejsów REST API oraz pełnej obsłudze JavaScriptu dla logiki biznesowej, zespoły dostarczają działające aplikacje w ciągu godzin, a nie tygodni — bez konieczności odbudowywania frontendu od podstaw.

Samodzielne hostowanie Lowcodera na Twoim własnym VPS utrzymuje logikę aplikacji, dane uwierzytelniające źródła danych i wewnętrzne dane użytkowników w Twojej infrastrukturze. Nie ma opłat za stanowisko, limitów użytkowania ani dostępu stron trzecich do przepływów pracy, od których Twój biznes zależy na co dzień.