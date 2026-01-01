Wdróż Lowcoder jednym kliknięciem.
Platforma typu open-source low-code do tworzenia wewnętrznych aplikacji, pulpitów nawigacyjnych i paneli administracyjnych z łatwością przeciągania i upuszczania oraz rzeczywistymi łącznikami danych.
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Co możesz zbudować z Lowcoder
Lowcoder to platforma low-code o otwartym kodzie źródłowym, która umożliwia programistom i zespołom operacyjnym tworzenie wewnętrznych narzędzi, paneli administracyjnych i portali dla klientów za pomocą wizualnego edytora „drag-and-drop”. Dzięki ponad 50 komponentom, natywnym łącznikom dla baz danych i interfejsów REST API oraz pełnej obsłudze JavaScriptu dla logiki biznesowej, zespoły dostarczają działające aplikacje w ciągu godzin, a nie tygodni — bez konieczności odbudowywania frontendu od podstaw.
Samodzielne hostowanie Lowcodera na Twoim własnym VPS utrzymuje logikę aplikacji, dane uwierzytelniające źródła danych i wewnętrzne dane użytkowników w Twojej infrastrukturze. Nie ma opłat za stanowisko, limitów użytkowania ani dostępu stron trzecich do przepływów pracy, od których Twój biznes zależy na co dzień.
Główne cechy Lowcoder
Wizualny kreator typu „przeciągnij i upuść”
Twórz interfejsy z ponad 50 gotowych komponentów — tabel, formularzy, wykresów, modali i innych — i wiąż je bezpośrednio z zapytaniami o dane bez pisania kodu HTML lub CSS.
Natywne konektory danych
Połącz się z PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST APIs, GraphQL i popularnymi narzędziami SaaS bez pisania niestandardowego kodu integracji.
JavaScript logika biznesowa
Pisz wbudowany JavaScript wewnątrz zapytań i obsługi zdarzeń, aby wyrazić transformacje danych i przepływy pracy, których czyste narzędzia no-code nie są w stanie uchwycić.
Moduły wielokrotnego użytku
Pakuj często używane ekrany jako moduły i osadzaj je w wielu aplikacjach, zachowując spójność wewnętrznych narzędzi w miarę rozrastania się katalogu.
Kontrola dostępu oparta na rolach
Zdefiniuj uprawnienia dla poszczególnych aplikacji, stron i zapytań, tak aby każdy członek zespołu widział tylko narzędzia i dane odpowiednie dla jego roli.
Osadzanie aplikacji i API
Osadzaj aplikacje Lowcoder w istniejące witryny i zarządzaj nimi za pomocą interfejsu REST API, dopasowując przepływy pracy low-code do szerszej powierzchni Twojego produktu.
Dlaczego warto uruchomić Lowcoder na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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